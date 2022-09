Seven locals named to US and Mexico U17 Women’s World Cup teams

Between Solar SC and DKSC, seven local ladies have been named to the US and Mexico U17 Women’s World Cup Teams.

From Solar, Cameron Roller, Emeri Adame, and Amalia Villarreal were all named to the US team. (Despite being listed as playing for Michigan Jaguars, Villarreal apparently also plays for Solar.)

From DKSC, López Manzano Carmen Sarahí, Martínez López Jade Elissa, López Rodríguez Amalia Phoebe, and Omholt Almy Lauren Grace are all four on the Mexico team. Mexico is part of group C along with Spain, Colombia, and China.

2022 US U17 Women’s World Cup Roster

GOALKEEPERS (3): Abigail Gundry (NC Courage; Wake Forest, N.C.; 5), Victoria Safradin (Internationals SC; Eastlake, Ohio; 7), Valentina Amaral (Florida Kraze Crush; Oviedo, Fla.; 2)

DEFENDERS (6): Ella Emri (San Diego Surf; San Diego, Calif.; 3/0), Nicola Fraser (Real Colorado National; Highlands Ranch, Colo.; 8/1), Jorydn Bugg (San Diego Surf; El Cajon, Calif.; 0/0), Savannah King (Slammers FC HB Koge; West Hills, Calif.; 9/0), Cameron Roller (Solar SC; Sherman, Texas; 8/1), Gisele Thompson (Total Futbol Academy; Studio City, Calif.; 9/0)

MIDFIELDERS (5): Mia Bhuta (Internationals SC; Pittsburgh, Pa.; 10/2), Riley Jackson (Concorde Fire; Roswell, Ga.; 8/2), Charlotte Kohler (MVLA; Woodside, Calif.; 8/6), Lauren Martinho (NC Courage; Cary, N.C.; 10/5), Ella Sanchez (Racing Louisville; Louisville, Ky.; 3/0)

FORWARDS (7): Emeri Adames (Solar SC; Red Oak, Texas; 3/2), Onyeka Gamero (Beach FC; Cerritos, Calif.; 9/5), Nicollette Kiorpes (NEFC; Worcester, Mass.; 8/5), Melina Rebimbas (PDA; Warren, N.J.; 10/8), Samantha Smith (Boise Thorns FC; Boise, Idaho; 10/3), Taylor Suarez (Charlotte SA; Charlotte, N.C.; 9/2), Amalia Villarreal (Michigan Jaguars FC; Lansing, Mich.; 10/8)

2022 Mexico U17 World Cup Roster

A final list of the 21 soccer players who will represent Mexico in India 2022 will be announced later.

Name Club Pos Cota Muñoz Fedra Renatta América G López Manzano Carmen Sarahí DKSC G Cantú Bueno Aida María Santos G Herrera Olivia Solei Slammers Fc Hb Køge G Martínez López Jade Elissa DKSC M López Rodríguez Amalia Phoebe DKSC M Soto Gallegos Alice Fernanda Pachuca M Jiménez García Sofía Alejandra Puebla M Servín Sánchez Fátima Rayadas M Flores Maribel Slammers Fc Hb Køge M López Julie Anna Lafc So Cal M Deiry Loreli Ramírez Rodríguez Tigres M Saldívar Pavón Angelique Montserrat América M Vargas Arceo Valerie Beach FC F Flores Dorrell Tatiana Chelsea FC F Gordon Rodríguez Hailey Joy Slammers Fc Hb Køge F Sirdah Layla Ismail Tophat SC F Omholt Almy Lauren Grace DKSC D Meza Barba Daniela Monserrat Atlas D Fong Camargan Michel Jacquelin Xolos D Guijarro Sillas Katherin Edith D Mendoza González Ana Universidad Nacional D Espinoza Parra Giselle Concorde Fire FC D Colín Ruiz Natalia Judith Toluca D Vega García Brenda Toluca D Pineda Almanza Grecia Valeria Universidad Nacional D

