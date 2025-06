All-Time FCD Academy Pros

This is a list of every FC Dallas Academy player – that we know of – who has played for a professional or semi-professional soccer team, indoors or outdoors.

I have chosen not to include amateur players at North Texas SC or any other club. This list is of professionally contracted and paid players only, to the best of my knowledge.

The list is organized by birth year – youngest to oldest – and I have listed each team they played for that I can find.

2009

Name Professional Clubs Samuel Sedeh North Texas SC

2008

Name Professional Clubs Isaiah Kaakoush ^ North Texas SC Zach Molomo North Texas SC

Isaiah Kaakoush signed with North Texas from Barca USA and then played games in the FCD Academy. Homegrown rights acquired from RSL.

2007

Name Professional Clubs Jaidyn Contreras North Texas SC Marlon Luccin North Texas SC Nico Montoya North Texas SC Santiago Morales Inter Miami, Inter Miami II Leonardo Orejarena ^ North Texas SC “Kaka” Scabin North Texas SC Caleb Swann North Texas SC Josh Torquato North Texas SC

^ Leonardo Orejarena signed with North Texas from Barca USA and then played games in the FCD Academy. Homegrown rights acquired from Chicago Fire.

2006

Name Professional Clubs Daniel Baran North Texas SC, FC Dallas Matthew Corcoran Birmingham Legion Julian Eyestone Brentford FC Keyrol Figueroa Liverpool U18 Diego Garcia ^ North Texas SC, FC Dallas Malachi Molina North Texas SC, FC Dallas Alejandro Urzua North Texas SC, FC Dallas Nayrobi Vargas Mainz 05 U23s

^ Diego Garcia signed with North Texas DC from El Paso Locomotive’s Academy and then played games in the FCD Academy.

2005

Name Professional Clubs Angel Bernal $ Tulsa FC Dylan Lacy North Texas SC Nolan Norris FC Dallas, North Texas SC Nighte Pickering Memphis 901, Las Vegas Lights Anthony Ramirez North Texas SC, FC Dallas Tarik Scott FC Dallas, North Texas SC

$ Angel Bernal was with FC Dallas U19s for like a week before signing with Tulsa.

2004

Name Professional Clubs Gonzalo Agustoni Orlando City B Antonio Carrera FC Dallas, North Texas SC, North Carolina FC Victor Fimbres Cancun Pioneers, CF Lorca Deportiva Nicolás Nava Tijuana, Sporting de Gijón B, Real Aviles Industrial Diego Pepi North Texas SC, FC Dallas, Texoma FC

2003

Name Professional Clubs Justin Che FC Dallas, North Texas SC, Bayern Munich U19 & II, Hoffenheim, Hoffenheim II, Brøndby IF, ADO Den Haag, Patro Eisden Maasmechelen. Jonathan Gomez Louisville City, Real Sociedad B, CD Mirandés, PAOK Salonika Ricardo Pepi FC Dallas, North Texas SC, FC Augsburg, FC Groningen, PSV Eindhoven Blake Pope Charlotte Independence, North Texas SC, Portland Timbers 2 Dante Sealy FC Dallas, North Texas SC, PSV Jong, CF Montreal Collin Smith FC Dallas, North Texas SC, Birmingham Legion, New England Revolution II, Rhode Island FC, Phoenix Rising

2002

Name Professional Clubs Joel Bustamante SpVgg Fürth, Hertha BSC II, Berliner AK 07, Türkspor 04 Nico Carrera Holstein Kiel, Holstein Kiel II, FSV Zwickau, Deportivo Toluca Erik Centeno Atlanta United, Atlanta United 2 Santiago Munoz * Santos Laguna, Newcastle United Joey Perryman Borussia Neunkirchen Beni Redžić FC Dallas, North Texas SC, Real Monarchs David Rodriguez North Texas SC, Atlético San Luis, Phoenix Rising, Austin FC II Bleon Salihu KF Ferizaj, Greifswalder FC Jonathan Tomkinson Norwich City, Stevenage, Bradford City Roman Torres Borussia Neunkirchen, Tulsa Athletic, Ninnesota United 2, Birmingham Legion

Note: * Putting Munoz on here is a cheat; he played for FC Dallas El Paso.

2001

Name Professional Clubs Kevin Bonilla Real Salt Lake, Real Monarchs Michael Collodi North Texas SC, FC Dallas Johan Gomez FC Porto B, FSV Zwickau, Eintracht Braunschweig Malik Henry-Scott FC Dallas, North Texas SC, Lexington SC, Huntsville City Ivan Juarez FK Permasens II U23, VfR Baumholder Charlie Kelman # Southend United, Queens Park Rangers, Gillingham, Leyton Orient, Wigan Athletic Patrick Koffi Paris FC, Paris FC II, Créteil, Creteil II, US Lusitanos, FC Fleury 91 Kameron Lacey Minnesota United 2, San Antonio FC, Lexington SC David Ortiz CD Guijuelo, Envigado FC, Dallas Sidekicks, Mesquite Outlaws Gibran Rayo North Texas SC, Rochester New York FC, Columbus Crew 2 Bryan Reynolds FC Dallas, North Texas SC, AS Roma, Kortrijk, KVC Westerlo Thomas Roberts FC Dallas, North Texas SC, Austria Klagenfurt, Columbus Crew 2, Stabæk Esai Romero Dallas Sidekicks Jaden Servania Brazos Valley Cavalry, Birmingham Legion, North Carolina FC Tanner Tessmann FC Dallas, North Texas SC, Venezia FC, Olympique Lyon

Note: # Kelman was an FCD Premier player.

2000

Name Professional Clubs Imanol Almaguer North Texas SC, Las Vegas Lights, Orlando City B Edwin Cerrillo FC Dallas, North Texas SC, LA Galaxy Jesus Ferreira FC Dallas, Tulsa Roughnecks, Seattle Sounders Jalen James Lexington SC, Chattanooga FC Chris Richards FC Dallas, Bayern Munich, Hoffenheim, Crystal Palace Kevin Rosas Royal Pari Fútbol Club II, CDU Cruceña Mohamed Sow Sow CF Fuenlabrada U19, Club Esportiu Carroi, CDF Tres Cantos, SC Charlottenburg (Berlin), Hertha Zehlendorf, SC Young Fellows Juventus (Zürich)

1999

Name Professional Clubs Carlos Avilez OKC Energy, North Texas SC, FC Dallas, South Georgia Tormenta, Chattanooga Red Wolves SC, Central Valley Fuego FC Shaft Brewer RB Leipzig U19, LAFC, Phoenix Rising, Fram Larvik, Union Omaha, North Carolina FC Chris Cappis Hobro IK, Brøndby IF, Molde FK Ronaldo Damus Real Hope FA, North Texas SC, Orange County SC, San Diego Loyal, GIF Sundsvall, Colorado Springs Switchbacks FC, Birmingham Legion Brecc Evans North Texas SC, Austin Bold, Memphis 901 FC, Northern Colorado Hailstorm FC, FC Naples Jacob Goyen Bay Cities FC Carlos Mercado Des Moines Menace, Corpus Christi FC, Laredo Heat, San Antonio FC, Orlando City B Emmanuel Paga San Antonio FC, Inter Allies FC, Vision FC, Liberty Professionals FC, Dynamos FC Josh Peloquin FC Wichita Paxton Pomykal FC Dallas Mark Salas North Texas SC Brandon Servania FC Dallas, Tulsa Roughnecks, North Texas SC, SKN St. Pölten, Toronto FC, DC United Jarvian Wigfall Georgia Southern Eagles, Tormenta FC 2

1998

Name Professional Clubs Reggie Cannon FC Dallas, Boavista, Queens Park Rangers, Colorado Rapids Ben Hale Greenville Triumph SC Weston McKennie Schalke 04, Juventus, Leeds United Hector Montalvo Tigres Premier, North Texas SC Giovanni Montesdeoca Loudoun United, Union Omaha Eddie Munjoma FC Dallas, North Texas SC, Phoenix Rising, Tampa Bay Rowdies, Forward Madison Connor Presley Nostell Miners Welfare, Guiseley, Lonestar SC, San Antonio FC, Loudoun United, New England Revolution II Arturo Rodriguez North Texas SC, Real Monarchs, Phoenix Rising, Charleston Battery Devin Vega San Antonio FC, Pheonix Rising, FC Tucson, Real Monarchs, Des Moines Menace Alex Zendejas FC Dallas, Chivas (Deportivo Guadalajara), Atlético Zacatepec, Necaxa, Club America

1997

Name Professional Clubs Yaya Cisse + SIMA Águilas, Tormenta FC, Chattanooga Red Wolves Coy Craft FC Dallas, OKC Energy, Miami FC 2, Nyköpings BIS Niko Hämäläinen Queens Park Rangers, Dagenham & Redbridge, LAFC, Kilmarnock, LA Galaxy, Botafogo, RWD Molenbeek, Helsingin Jalkapalloklubi Juan Pablo Monticelli Tijuana II, Irapuato, Coras Nayarit, Orlando City B, Richmond Kickers Philip Ponder North Texas SC

Note: + Yaya Cisse was an FCD Youth player.

1996

Name Professional Clubs Santiago Agudelo Chattanooga FC Jordan Cano FC Dallas, OKC Energy Nicholas Hagen CSD Municipal, FK Sabail, Hamarkameratene, Bnei Sakhnin, Columbus Crew, Columbus Crew 2. Emerson Hyndman Fulham FC, AFC Bournemouth, Glasgow Rangers, Hibernian FC, Atlanta United FC. Atlanta United 2, Memphis 901 Patrick Khouri Gamlakarleby Bollklubb (GBK) Shaq Moore Huracan, Oviedo B, Levante B, Levante, Reus, Tenerife, Nashville SC, FC Dallas. Cesar Murillo North Texas SC, Texas United, Greenville Triumph, Forward Madison, Lexington SC Oscar Romero North Texas SC, Mesquite Outlaws, Dallas Sidekicks Andy Ruiz Elversberg II, FC Viktoria Köln II, Comunicaciones FC B, Antigua GFC, Cobán Imperial, CSD Municipal, Guastatoya Wilfred Williams Des Moines Menace, Charlotte Eagles, Florida SC, Myrtle Beach Mutiny, Detroit City FC, Orlando City B, Oakland Roots, Chattanooga FC

1995

Names Professional Clubs Kellyn Acosta FC Dallas, Colorado Rapids, LAFC, Chicago Fire Jesse Gonzalez FC Dallas, Pittsburgh Riverhouds, Antigua GFC Kris Reaves FC Dallas, Colorado Springs Switchbacks Ethan Sonis SC Freiburg II, Jacksonville Armada, FC Miami City

1994

Name Professional Clubs Bobby Edet Fort Worth Vaqueros, SG Meisenheim, SV Morlautern Juan Herrera-Perla Las Vegas Lights Richard Orozco Meaquite Outlaws Richard Sanchez FC Dallas, Ft Lauderdale Strikers, Tigres UANL, Tampico Madero, Chicago Fire, Sporting KC, Sporting KC II, North Texas SC, LA Galaxy, LA Galaxy II, Hartford Athletic, Memphis 901, San Antonio FC

1993

Name Professional Clubs Mikey Ambrose Austin Aztex, Orlando City B, Orlando City, Atlanta United, Charleston Battery, Atlanta United 2, Inter Miami Jack Coleman Carolina Railhawks Eduardo “Pollo” Cortes Indy Eleven, Saint Louis FC, FC Dallas, NTX Rayados, Fort Worth Vaqueros, North Texas SC, Mesquite Outlaws, St Louis Ambush, San Diego Sockers Zak (Zach) Downes Arizona United, San Antonio FC, Sporting KC, Philadelphia Union, Tampa Bay Rowdies, Bayangol FC, somewhere in China as well. Danny Garcia FC Dallas, Arizona United, San Antonio FC Aaron Guillen Austin Aztex, FC Dallas, Tulsa Roughnecks, North Carolina FC, Tampa Bay Rowdies. Zhuang Jiajie Zhejiang FC Reserves, Wenzhou Provenza, Hangzhou Greentown, Hunan Billows, Qingdao Huanghai, Zibo Cuju, Xinjiang Tianshan Leopard, Hubei Istar FC Mikey Lopez ^ Orange County Blue Star, PSA Elite, Sporting KC, Orlando City SC, OKC Energy, NYCFC, San Antonio FC, Birmingham Legion FC Boyd Okwuonu Carolina Dynamo, Orlando City U23, Real Salt Lake, Real Monarchs Jonathan Top FC Dallas, Arizona United, C.S.D. Comunicaciones

Note: ^ – I can’t confirm that Mikey Lopez played for FCD. The only reference is on transfmrkt. All his other bios just mention playing in the DA without the club being mentioned.

1992

Name Professional Clubs Marlon Duran CD Aguila, Dallas City Moises Hernandez FC Dallas, Comunicaciones, Deportivo Saprissa, Rayo OKC, San Antonio FC, Antigua, CSD Municipal, Miami FC, Dallas Sidekicks. Bryan Leyva FC Dallas, Chivas Rayadas (CD Tapatío), Chivas (Deportivo Guadalajara) Dallas City FC (NPSL) Ruben Luna FC Dallas, San Antonio Scorpions, Atlanta Silverbacks, Inter Playa del Carmen, Rio Grande Valley FC Alex Molano Bodens BK, NK Vrapče, Dallas Sidekicks, Dallas City FC, Swope Park Rangers, North Carolina FC, Dallas Elite FC, Colorado Springs Switchbacks, Los Angeles Force, Denton Diablos Victor Ulloa FC Dallas, FC Cincinnati, Inter Miami

1991

Name Professional Clubs Bradlee Baladez FC Dallas, Ft Lauderdale Strikers, Arizona United, Carolina Railhawks, Mesquite Outlaws, United Bantams, Dallas Sidekicks Lucas dos Santos Oliveira SC Pfullendorf, Mikkelin Pallo-Kissat, Mikkelin Palloilijat, Savilahden Urheilijat, FC KTP, FC Honka, Bollklubben-46, Ekenäs IF Ramiro Funes Mori River Plate, Everton, Villarreal, Al-Nassr, Cruz Azul Rogelio Funes Mori River Plate, Benfica, Benfica B, Eskişehirspor, CF Monterrey, UNAM Pumas Damian Rosales Austin Aztex, Arizona United London Woodbury FC Dallas, Arizona United, New England Revolution, Nashville SC, Austin Bold

And that’s it. As far as I know, there were no 1990 or older players in the Academy. These 1991s and 1992s were in the very first U18 team when it was announced.

Bryan Leyva was the first Homegrown signing, followed shortly by Victor Ulloa, Moises Hernandez, and Ruben Luna.