All-Time Numeric Roster | NTXSC

Over the seasons, we noticed what seem to be some general, unofficial rules for jersey numbers with North Texas SC.

– The players signed to North Texas SC pick first and usually take the low, coveted numbers.
– Players coming down from MLS seem to keep their same number if possible.
– Academy players mostly get high numbers above mid-30s.

1

JT Harms2025
Julian Eyestone2023
Felipe2022
Colin Shutler2021
Carlos Avilez2019 to 2020

2

Malachi Molina2024
Thabo Nare2023
JJ Parra2021
Cesar Murillo2019

3

Gavin Gall2025
Henri Santos2023
Devin Benton2021
Philip Ponder2020

4

Mohamed Cisset2025
Turner Humphrey2024
Paul Amedume2022
Casier Gomes2021
Brecc Evans2019 to 2020

5

James Bulkeley2025
Nico Gordon2024
Manuel Caidedo2023
Chase Niece2022
Lucão2021
Hector Montalvo2019

6

Aaron Essel2025
Mads Westergren2024
Tomás Lacerda 2022
Imanol Almaguer2020 to 2021
Alfusainey Jatta2019

7

Abdoul Zanne2024
Yeicar Perlaza2023
Bernard Kamungo2021 to 2022
Oscar Romero2019 to 2020

8

Favour Aroyameh2025
Nicholas Mendonca2024
Theo Henrique2023
Blaine Ferri2021 to 2022
David Rodriguez2019 to 2021

9

Gianluca Cangino2025
Lautaro Taboada2024
Pablo Torre 2023
José Mulato2022
Gabriel de Morais2021
Ricardo Pepi2019

10

Faisu Sangare2025
Pedrinho (Pedro Fonseca)2024
Hope Kodzo Avayevu2021 to 2023
Arturo Rodriguez2019 to 2020

11

Sam Sarver2025
Andre Costa2022 to 2023
Alejandro (Ale Santana)2021
Ronaldo Damus2019 to 2020

Sarver signed an FC Dallas contract halfway through 2025.

12

Tyshawn Rose2023 to 2024
Blake Pope2022
Pedro Conceicao Alves2020
Cristian Colman2019

Colman was one of the few MLS players whose number was taken as he was a high-salary player with a low MLS roster who came down on rehab assignment.

13

Antonio Carrera2021 to 2025

Carrera was an Academy player in 2021.

14

Daniel Baran2024
Jimmy Maurer2022
Gibran Rayo2020 to 2021
Richard Danso2019

Baran was an Academy player for most of 2024, with an announced signing in late September.

15

Isaiah Parker2022 to 2024
Mikey Maldonado2021
Nickey Hernandez2020
Jacori Hayes2019

16

Diego Pepi2023 to 2024
Carl Sainté2022
Ricardo Pepi2020

17

Jaidyn Contreras2025
Dylan Lacy2023
Luis Miguel2022
Kalil ElMedkhar2021
Juan Manuel Alvarez2020

18

Jackson DuBois2025
Carl Sainté2023 to 2024
Derek Waldeck2020 to 2022
Brandon Servania2019

19

Lautaro Taboada2023
Kevin Bonilla2020

20

Pedrinho2025
Leo Molombe Londe Jr.2024
Alejandro Araneda2022 to 2023
Grady Easton2020
Jimmy Maurer2019

21

Zach Molomo2025
Dylan Lacy2024
José Mulato2023
Rickson Van Hees2021
Colin Smith2020
Biccou Bissainthe2019

22

Álvaro Augusto2025
Victor Darub2024
Pablo Torre2022
Thibaut Jacquel 2021
Lamar Batista2020
Beni Redric2019

23

Caleb Swann2025
Thomas Roberts 2019 to 2020

24

Josh Torquato
Amet Korça2023 and 2024
Rio Ramirez2021
Luis Zamudio 2020

Torquato signed an FC Dallas contract halfway through 2025.

25

Kaka Scabin2024
Collin Smith2022
Callum Montgomery2019

26

Marlon Luccin2025
Lucas Bartlett2022
Eddie Munjoma2020 to 2021
Johnny Nelson2019

27

Herbert Endeley2024
Tomas Pondeca2023
Alisson2020 to 2021

28

Herbert Endeley2023
Alex Bruce2020 to 2021
Michel Garbini Pereira 2019

Michel was a North Texas SC assistant coach who played as an emergency signing when both MLS and the Academy players were missing at the same time.

29

Enzo Newman2025
Michael Webber2023
Nkosi Tafari2020 to 2021
Bryan Reynolds2019

30

Michael Collodi2024 to 2025
Jared Salazar2023
Seth Wilson2022
Mark Salas2021
Kyle Zobeck2019

Michael Collodi was signed to NTSC directly in 2024 and signed to FCD as a Homegrown for 2025.

31

Ian Charles2024
Malachi Molina2023 to 2024
Freddy Vargas2021
Dante Sealy2019

32

Nolan Norris2023 to 2024
Collin Smith2021
Antonio Carrera2020

33

Edwin Cerrillo 2019 to 2021

34

Ale Urzua2024 to 2025
Nayrobi Vargas2023
Eduardo “Pollo” Cortes2019

35

Malachi Molina2025
Tomas Pondeca2024
Luke Shreiner2023
Michael Collodi2019

36

Daniel Baran2025
Malik Henry-Scott2024
Diego Hernandez2020 & 2023
Imanol Almaguer2019

37

Zach Molomo2024
Beni Redzic2020 to 2021
Kevin Bonilla2019

38

Santiago Ferreira2021
Julian Hinojosa2019

39

San Sedeh2025
Jonah Gibson2024
Gibran Rayo 2019

40

Adrian Anguiano2024
Richard Sanchez2021
Cesar Garcia2019

41

Tarik Scott2021, 2024 and 2025

Tarik Scott was an Academy player in 2021 and is an FCD Homegrown in 2024 and 2025.

42

Michael Cortellessa2025
Jaidyn Contreras2024
Justin Stewart2023
Nolan Norris2022
Kristian Kelley2021

43

Tarik Scott2022
Jonathan Gomez2019

44

Eduardo Ruiz2020
Johan Gomez2019

45

Ian Charles2025
Will Baker2022
Roman Torres *2021
Tanner Tessmann2019

* Roman Torres was actually an FCD Youth Premier player and not Academy.

46

Isaiah Kaakoush2024 to 2025
Justin Che2020

47

Steel Cook2024
Jared Aguilar2022

48

Jared Aguilar2023
Matthew Corcoran2021

49

Landon Hickam2025

50

Diego Garcia2023 to 2025
Nico Carrera2019

Diego Garcia signed a Homegrown deal for 2025.

51

Anthony Ramirez2023 to 2025
Malachi Molina2022
Zach Schawl 2019

Ramirez played in 2023 as an Academy player and then signed with NTX for 2024 but kept the number. He kept it again in 2025 as a FCD Homegrown.

52

Landom Hickam2024
Fabian Enriquez2022

53

Gio Alvarez2025
Ale Urzua2022
Michael Sosa2019

54

Jordyn Eason2025
Camilo Estrada 2019

55

Wyatt Easterly2025
Luke Shreiner2024
Marcos Cortez2021

57

Nico Montoya2024 to 2025
Cristian Escribano 2019

59

Chris Salazar2025

60

Elliot Finley2022
Seth Wilson2019

61

Michael Morales2022

62

Kevin Rosas 2019

64

Jesus Sosa 2019

65

Dylan Lacy2022
Philip Akem2020

68

Santiago Ferreira2022 to 2023

70

Mason Grimm2022

71

Victor Darub2025
Julian Eyestone2022

77

Bernard Kamungo2023

78

Lucão2021

79

Leonardo Orejarena2024 to 2025

80

Alejandro Urzua2023
Nicky Hernandez2021

88

Kazu2021

99

Enes Sali2024 to 2025

MLS Player
Academy Player
Amateur Contract – Non-Academy Player