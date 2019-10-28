The Independent Professional Soccer News Source for DFW and North Texas
All-Time Numeric Roster | NTXSC
Over the seasons, we noticed what seem to be some general, unofficial rules for jersey numbers with North Texas SC.
– The players signed to North Texas SC pick first and usually take the low, coveted numbers. – Players coming down from MLS seem to keep their same number if possible. – Academy players mostly get high numbers above mid-30s.
1
JT Harms
2025
Julian Eyestone
2023
Felipe
2022
Colin Shutler
2021
Carlos Avilez
2019 to 2020
2
Malachi Molina
2024
Thabo Nare
2023
JJ Parra
2021
Cesar Murillo
2019
3
Gavin Gall
2025
Henri Santos
2023
Devin Benton
2021
Philip Ponder
2020
4
Mohamed Cisset
2025
Turner Humphrey
2024
Paul Amedume
2022
Casier Gomes
2021
Brecc Evans
2019 to 2020
5
James Bulkeley
2025
Nico Gordon
2024
Manuel Caidedo
2023
Chase Niece
2022
Lucão
2021
Hector Montalvo
2019
6
Aaron Essel
2025
Mads Westergren
2024
Tomás Lacerda
2022
Imanol Almaguer
2020 to 2021
Alfusainey Jatta
2019
7
Abdoul Zanne
2024
Yeicar Perlaza
2023
Bernard Kamungo
2021 to 2022
Oscar Romero
2019 to 2020
8
Favour Aroyameh
2025
Nicholas Mendonca
2024
Theo Henrique
2023
Blaine Ferri
2021 to 2022
David Rodriguez
2019 to 2021
9
Gianluca Cangino
2025
Lautaro Taboada
2024
Pablo Torre
2023
José Mulato
2022
Gabriel de Morais
2021
Ricardo Pepi
2019
10
Faisu Sangare
2025
Pedrinho (Pedro Fonseca)
2024
Hope Kodzo Avayevu
2021 to 2023
Arturo Rodriguez
2019 to 2020
11
Sam Sarver
2025
Andre Costa
2022 to 2023
Alejandro (Ale Santana)
2021
Ronaldo Damus
2019 to 2020
Sarver signed an FC Dallas contract halfway through 2025.
12
Tyshawn Rose
2023 to 2024
Blake Pope
2022
Pedro Conceicao Alves
2020
Cristian Colman
2019
Colman was one of the few MLS players whose number was taken as he was a high-salary player with a low MLS roster who came down on rehab assignment.
13
Antonio Carrera
2021 to 2025
Carrera was an Academy player in 2021.
14
Daniel Baran
2024
Jimmy Maurer
2022
Gibran Rayo
2020 to 2021
Richard Danso
2019
Baran was an Academy player for most of 2024, with an announced signing in late September.
15
Isaiah Parker
2022 to 2024
Mikey Maldonado
2021
Nickey Hernandez
2020
Jacori Hayes
2019
16
Diego Pepi
2023 to 2024
Carl Sainté
2022
Ricardo Pepi
2020
17
Jaidyn Contreras
2025
Dylan Lacy
2023
Luis Miguel
2022
Kalil ElMedkhar
2021
Juan Manuel Alvarez
2020
18
Jackson DuBois
2025
Carl Sainté
2023 to 2024
Derek Waldeck
2020 to 2022
Brandon Servania
2019
19
Lautaro Taboada
2023
Kevin Bonilla
2020
20
Pedrinho
2025
Leo Molombe Londe Jr.
2024
Alejandro Araneda
2022 to 2023
Grady Easton
2020
Jimmy Maurer
2019
21
Zach Molomo
2025
Dylan Lacy
2024
José Mulato
2023
Rickson Van Hees
2021
Colin Smith
2020
Biccou Bissainthe
2019
22
Álvaro Augusto
2025
Victor Darub
2024
Pablo Torre
2022
Thibaut Jacquel
2021
Lamar Batista
2020
Beni Redric
2019
23
Caleb Swann
2025
Thomas Roberts
2019 to 2020
24
Josh Torquato
Amet Korça
2023 and 2024
Rio Ramirez
2021
Luis Zamudio
2020
Torquato signed an FC Dallas contract halfway through 2025.
25
Kaka Scabin
2024
Collin Smith
2022
Callum Montgomery
2019
26
Marlon Luccin
2025
Lucas Bartlett
2022
Eddie Munjoma
2020 to 2021
Johnny Nelson
2019
27
Herbert Endeley
2024
Tomas Pondeca
2023
Alisson
2020 to 2021
28
Herbert Endeley
2023
Alex Bruce
2020 to 2021
Michel Garbini Pereira
2019
Michel was a North Texas SC assistant coach who played as an emergency signing when both MLS and the Academy players were missing at the same time.
29
Enzo Newman
2025
Michael Webber
2023
Nkosi Tafari
2020 to 2021
Bryan Reynolds
2019
30
Michael Collodi
2024 to 2025
Jared Salazar
2023
Seth Wilson
2022
Mark Salas
2021
Kyle Zobeck
2019
Michael Collodi was signed to NTSC directly in 2024 and signed to FCD as a Homegrown for 2025.
31
Ian Charles
2024
Malachi Molina
2023 to 2024
Freddy Vargas
2021
Dante Sealy
2019
32
Nolan Norris
2023 to 2024
Collin Smith
2021
Antonio Carrera
2020
33
Edwin Cerrillo
2019 to 2021
34
Ale Urzua
2024 to 2025
Nayrobi Vargas
2023
Eduardo “Pollo” Cortes
2019
35
Malachi Molina
2025
Tomas Pondeca
2024
Luke Shreiner
2023
Michael Collodi
2019
36
Daniel Baran
2025
Malik Henry-Scott
2024
Diego Hernandez
2020 & 2023
Imanol Almaguer
2019
37
Zach Molomo
2024
Beni Redzic
2020 to 2021
Kevin Bonilla
2019
38
Santiago Ferreira
2021
Julian Hinojosa
2019
39
San Sedeh
2025
Jonah Gibson
2024
Gibran Rayo
2019
40
Adrian Anguiano
2024
Richard Sanchez
2021
Cesar Garcia
2019
41
Tarik Scott
2021, 2024 and 2025
Tarik Scott was an Academy player in 2021 and is an FCD Homegrown in 2024 and 2025.
42
Michael Cortellessa
2025
Jaidyn Contreras
2024
Justin Stewart
2023
Nolan Norris
2022
Kristian Kelley
2021
43
Tarik Scott
2022
Jonathan Gomez
2019
44
Eduardo Ruiz
2020
Johan Gomez
2019
45
Ian Charles
2025
Will Baker
2022
Roman Torres *
2021
Tanner Tessmann
2019
* Roman Torres was actually an FCD Youth Premier player and not Academy.
46
Isaiah Kaakoush
2024 to 2025
Justin Che
2020
47
Steel Cook
2024
Jared Aguilar
2022
48
Jared Aguilar
2023
Matthew Corcoran
2021
49
Landon Hickam
2025
50
Diego Garcia
2023 to 2025
Nico Carrera
2019
Diego Garcia signed a Homegrown deal for 2025.
51
Anthony Ramirez
2023 to 2025
Malachi Molina
2022
Zach Schawl
2019
Ramirez played in 2023 as an Academy player and then signed with NTX for 2024 but kept the number. He kept it again in 2025 as a FCD Homegrown.
52
Landom Hickam
2024
Fabian Enriquez
2022
53
Gio Alvarez
2025
Ale Urzua
2022
Michael Sosa
2019
54
Jordyn Eason
2025
Camilo Estrada
2019
55
Wyatt Easterly
2025
Luke Shreiner
2024
Marcos Cortez
2021
57
Nico Montoya
2024 to 2025
Cristian Escribano
2019
59
Chris Salazar
2025
60
Elliot Finley
2022
Seth Wilson
2019
61
Michael Morales
2022
62
Kevin Rosas
2019
64
Jesus Sosa
2019
65
Dylan Lacy
2022
Philip Akem
2020
68
Santiago Ferreira
2022 to 2023
70
Mason Grimm
2022
71
Victor Darub
2025
Julian Eyestone
2022
77
Bernard Kamungo
2023
78
Lucão
2021
79
Leonardo Orejarena
2024 to 2025
80
Alejandro Urzua
2023
Nicky Hernandez
2021
88
Kazu
2021
99
Enes Sali
2024 to 2025
MLS Player Academy Player Amateur Contract – Non-Academy Player