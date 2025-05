Depth Chart | FC Dallas

Here’s our take on the FC Dallas Depth Chart.

This Depth Chart is a constant work in progress and is kept (mostly) updated.

Eric Quill’s hybrid 4-3-1-2

I try to list every player just once, even though it doesn’t work like that in the real world.

Musa

Farrington

Scott Julio

Chú

Kamungo Acosta

Pedrinho

Ramirez

Cafumana

Ntsabeleng

Delgado Ramiro

Kaick Lletget

Pomykal

Garcia Farfan

Norris Urhoghide Ibeagha

Abubakar

Augusto Moore

Newman (inj)

Geovane (inj) Paes

Collodi

Carrera

And since numbers matter, I’ve included the natural number designation with each position.

Striker (9)

Petar Musa

Logan Farrington

Tarik Scott

Left Wing (11)

Anderson Julio

Pedrinho

Léo Chú

Right Wing (7)

(Logan Farrington)

Bernardo Kamungo

Herbert Endeley

Attacking Mid (10)

Lucho Acosta

Anthony Ramirez

Patrickson Delgado

Linking Mid (8)

Sebastian Lletget

Tsiki Ntsabeleng

Diego Garcia

Paxton Pomykal (injured)

Holding Mid (6)

Ramiro

Show Cafumana

Nolan Norris

Left Back (4)

Marco Farfan

(Nolan Norris)

Left Center Back (5)

Osaze Urhoghide

Right Center Back (3)

Sebastien Ibeagha

Lalas Abubakar

Álvaro Augusto

Right Back (2)

Shaq Moore

Enzo Newman

Geovane Jesus (injured)

Goalkeeper (1)

Maarten Paes

Michael Collodi

Antonio Carrera