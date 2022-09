Justin Che called into US U20s

FC Dallas’ on loan defender Justin Che, currently with Hoffenheim, has been called into the latest US U20 team. Former FC Dallas Academy left back Jonathan Gomez of Real Sociedad was also selected.

The U20s are heading to the 2022 Revelations Cup in Mexico City, Mexico for matches against Peru, Mexico, and Paraguay under the guidance of head coach Mikey Varas.

2022 REVELATIONS CUP SCHEDULE

Wednesday, Sept. 21

Peru vs. USA – Instalaciones Club America en Coapa – 5 p.m. ET

Mexico vs. Paraguay – Estadio Ciuded de los Deportes – 10 p.m. ET

Saturday, Sept. 24

Mexico vs. USA – Estadio Ciudad de los Deportes – 7 p.m. ET

Paraguay vs. Peru – Estadio Ciudad de los Deportes – 10 p.m. ET

Tuesday, Sept. 27

Mexico vs. Peru – Estadio Ciudad de los Deportes – 7 p.m. ET

USA vs. Paraguay – Estadio Ciudad de los Deportes – 10 p.m. ET

U-20 MYNT ROSTER BY POSITION (CLUB; HOMETOWN) – REVELATIONS CUP

GOALKEEPERS (2): Alexander Borto (Fulham/ENG; South Plainfield, N.J.), Chris Brady (Chicago Fire FC; Naperville, Ill.)

DEFENDERS (7): Justin Che (Hoffenheim/GER; Richardson, Texas), Brandan Craig (Philadelphia Union; Philadelphia. Pa.), Mauricio Cuevas (Club Brugge/BEL; Los Angeles, Calif.), Marcus Ferkranus (Phoenix Rising FC; Santa Clarita, Calif.), Jonathan Gomez (Real Sociedad/ESP; Keller, Texas), Jalen Neal (LA Galaxy; Lakewood, Calif.), Caleb Wiley (Atlanta United FC; Atlanta, Ga.)

MIDFIELDERS (7): Paxten Aaronson (Philadelphia Union; Medford, N.J.), Alejandro Alvarado Jr. (Vizela/POR; Los Angeles, Calif.), Caden Clark (New York Red Bulls; Wayzata, Minn.), Daniel Edelman (New York Red Bulls; Warren, N.J.), Diego Luna (Real Salt Lake; Redwood, Calif.), Jack McGlynn (Philadelphia Union; Middle Village, N.Y.), Rokas Pukstas (Hajduk Split/CRO; Stillwater, Okla.)

FORWARDS (4): Brain Gutierrez (Chicago Fire FC; Chicago, Ill.), Jackson Hopkins (D.C. United; Fredericksburg, Va.), Kevin Paredes (Wolfsburg/GER; South Riding, Va.), Quinn Sullivan (Philadelphia Union; Philadelphia, Pa.)