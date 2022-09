José Mulato called into Colombia U20s

North Texas SC striker Jose Mulato, who is on loan from Deportivo Cali, has been called up by Héctor Cárdenas for the Colombian U-20 Men’s Youth National Team camp in the Dominican Republic.

The Colombia U-20 MYNT will play two friendlies versus the Dominican Republic. The first is on Saturday, September 24 at 5 pm CT at Estadio Cibao FC. The second, on Tuesday, September 27th at 6 pm CT at Estadio Olímpico Félix Sanchéz.

Colombia U20 Roster

Jayder Asprilla Moreno (Atlético Nacional/COL),

David Contreras Angulo (América De Cali/COL),

Samuel David Asprilla Gallego (Millonarios/COL),

Óscar Manuel Cortés Cortés (Millonarios/COL),

Cristian Daniel Santander Rosero (Barranquilla Fútbol Club/COL),

Jhon Jaider Vélez Carey (Barranquilla Fútbol Club/COL),

Ricardo Andrés Caraballo Flórez (Barranquilla Fútbol Club/COL),

Gustavo Adolfo Puerta Molano (Bogotá Fútbol Club/COL),

Jan Franc Lucumí González (Club Boca Juniors Cali/COL),

Jhon David Pájaro Berrío (Club Boca Juniors Cali/COL),

Jairo Junior Ditta Ruiz (Club Deportivo Orsomarso S.C./COL),

Jhojan Camilo Torres Guaza (Independiente Santa Fe/COL),

Kevin Andrés Mantilla Camargo (Independiente Santa Fe/COL),

Stiven Alexánder Valencia Asprilla (Corporación Club Deportivo Tuluá/COL),

Julián Andrés Palacios Isaza (Envigado/COL),

Juan Diego Castillo Reyes (Fortaleza CEIF/COL),

Juan José Córdoba Zapata (Fortaleza CEIF/COL),

Daniel Esteban Pedrozo Martínez (Real Cartagena F.C./COL),

Sebastián David Girado Díaz (Real Cartagena F.C./COL),

Fernando Antonio Álvarez Amador (Club De Fútbol Pachuca /MEX),

Devan Austin Tanton Pedraza (Fulham/ENG),

Juan Andrés Castilla Lozano (Houston Dynamo FC),

José Daniel Mulato Palacios (North Texas SC).