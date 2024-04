FC Dallas U16 keeper Josue Fuentes is currently in camp with the Honduras U17s under the direction of Coach Israel Canales.

Fuentes (formally Eliezer Fuentes Portero) has previously been a Honduras U15.

Fuentes is in the left two pics below in this tweet.

¡Legionarios con Honduras Sub-17! 🇭🇳🔥



Portero, Eliezer Fuentes (15) – FC Dallas Sub-16

Volante, Deijan García (15) – Sockers FC Sub-16.



Fuentes está en su 2do convocatoria de Honduras, la primera fue en julio de 2023. García está en su 1er convocatoria con Honduras. pic.twitter.com/cl660rK6RB — HondurasFútbolTV 📺 (@HNFutbolTV) April 6, 2024

Honduras U7s, April 2024. (Courtesy Honduras federation)