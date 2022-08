Anthony Ramirez called into Mexico U18 camp

The Mexico U18 team is reconvening at the FMF’s High Performance Center from now until August 11th under head coach Yasser Corona. FC Dallas U19 Anthony Ramirez has once again been selected.

Ramirez – who is also sometimes called into US youth national teams – was #1 on my recent Academy potential Homegrown List.

Mexico U18 Camp Roster

# Nombre Club Posición 1 Javier Antonio Orantes Bernal Necaxa Portero 2 Pablo Emiliano Lara Nevárez UNAM Portero 3 Francisco Javier Méndez Lara Guadalajara Defensa 4 Diego Ochoa Berdejo Guadalajara Defensa 5 Carlos Enrique Díaz Los Angeles FC Defensa 6 Luis Alberto Carrillo Flores Mazatlán Defensa 7 Mauricio Enrique Reygadas Altamirano Mons Calpe SC Defensa 8 Juan Diego Alonso Estrada Sánchez Necaxa Defensa 9 Jonathan Geovanni Pérez Sánchez Santos Laguna Defensa 11 Sebastián Valenzuela Pando Santos Laguna Defensa 11 Jonatan Villal Ozuna Atlanta United Academy Medio 12 Cristopher Santiago Benítez Islas Cruz Azul Medio 13 Anthony Ramírez FC Dallas Medio 14 Xavier Biscayzacú Defensor Sporting Medio 15 Osvaldo Plascencia Jaimes Guadalajara Medio 16 Brandon Abiud Téllez LA Galaxy Medio 17 Bernardo Emmanuel Parra Camacho Tigres UANL Medio 18 Octavio Martín Vázquez González Tijuana Medio 19 Juan Carlos González Contreras Atlas Delantero 20 Erick Mauricio Medrano Sánchez Atlas Delantero 21 Gael Sebastián Camarena Rentería Guadalajara Delantero 22 Diego Josué Oliva García Guadalajara Delantero 23 Oswaldo Lavin Gómez Juárez FC Delantero 24 Héctor Miguel Guerrero Abaroa Necaxa Delantero

FC Dallas U17 midfielder Anthony Ramirez dribbles into the box in the MLS NEXT Showcase match against Inter Miami CF on June 27, 2022, at Toyota Soccer Center. (Daniel McCullough, 3rd Degree)