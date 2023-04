Solar’s Cameron Roller called into US U18/19 camp

Solar defender Cameron Roller has been called into the combined US U20 and U18/19 camp running from April 12-19. The combined camp is part of a larger U20 training camp from April 15-22.



The teams will train at the WakeMed Soccer Park in Cary, N.C., at the University of North Carolina, and Duke University throughout the camps.

DKSC product and current Mississippi State defender Molly McDougal is also part of the combined camp.

Cameron Roller holds the Concacaf U17 Championships trophy. (Courtesy US Soccer)

US U20 Roster

Goalkeepers (3): Valentina Amaral (Florida Kraze Krush SC; Oviedo, Fla.), Jordan Nytes (Colorado; Aurora, Colo.), Teagan Wy (California; Rancho Santa Margarita, Calif.)

Defenders (7): Sydney Cheesman (UNC; Lafayette, Colo.), Elise Evans (Stanford; Redwood City, Calif.), Heather Gilchrist (Florida State; Boulder, Colo.), Alyssa Gonzalez (San Diego Surf SC; San Diego, Calif.), Savannah King (Slammers FC HB Køge; West Hills, Calif.), Leah Klenke (Notre Dame; Houston, Texas), Gisele Thompson (Total Futbol Academy; Studio City, Calif.)

Midfielders (7): Jill Flammia (Virginia; Manakin-Sabot, Va.), Shae Harvey (Slammers FC HB Køge; Hermosa Beach, Calif.), Charlotte Kohler (MVLA SC; Woodside, Calif.), Ally Lemos (UCLA; Glendora, Calif.), Lauren Martinho (North Carolina Courage; Cary, N.C.), Delaney Matriano (Notre Dame; Cleveland, Ohio), Yuna McCormack (Virginia; Mill Valley, Calif.)

Forwards (6): Maggie Cagle (Virginia; Phoenix, Ariz.), Jordynn Dudley (United Futbol Academy; Milton, Ga.), Onyeka Gamero (Beach FC (CA); Cerritos, Calif.), Kat Rader (Duke; Stuart, Fla.), Ally Sentnor (UNC; Hanson, Mass.), Sydney Watts (Sporting Blue Valley; Lenexa, Kan.)

US U18/19 Roster

Goalkeepers (3): Mackenzie Gress (Penn State; Lyndhurst, N.J.), Victoria Safradin (Internationals SC; Eastlake, Ohio), Christina Tsaousis (South Carolina; Tarpon Springs, Fla.)

Defenders (7): Kylie Bahr (Texas Tech; Sedalia, Colo.), Tessa Dellarose (UNC; Grindstone, PA), Ella Emri (San Diego Surf SC; San Diego, Calif.), Molly McDougal (Mississippi State; Prosper, Texas), Cameron Roller (Solar SC; Sherman, Texas), Samantha Smith (Boise Timbers Thorns FC; Boise, Idaho), Kiera Staude (Concorde Fire; Atlanta, Ga.)

Midfielders (6): Mia Bhuta (Stanford; Pittsburgh, Pa.), Danielle Davis (Clemson; Port Washington, N.Y.), Juliauna Hayward (Colorado; Thornton, Colo.), Audrey Lam (Lamorinda Soccer Club; Piedmont, Calif.), Ashley Pennie (Florida United SC; Miami, Fla.), Ella Sanchez (Racing Louisville FC; Louisville, Ky.)

Forwards (7): Madeline Dahlien (UNC; Edina, Minn.), Mia Oliaro (UNC; Chapel Hill, N.C.), Cameron Patton (Lonestar SC; Austin, Texas), Gianna Paul (Alabama; Huntington Station, N.Y.), Taylor Price (Virginia Tech; Ashburn, Va.), Melina Rebimbas (Washington Spirit; Warren, N.J.), Taylor Suarez (Charlotte SA; Charlotte, N.C.)