According to a report on Twitter and an Instagram post from the player himself, FC Dallas on loan midfielder Pablo Aranguiz has broken the 5th metatarsal in his left foot and will require surgery.

Aranguiz is on loan to U de Chile through the end of the year.

🚨🚨PARTE MÉDICO DE PABLO ARÁNGUIZ



El jugador presenta una fractura del quinto metatarsiano pie izquierdo. Será operado durante los próximos días y el tiempo de recuperación estimado es de 3 meses. — GONZALO QUIROZ (@gonzalo_quiroz) September 28, 2020