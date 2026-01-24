Three DFW keepers took part in US Soccer’s Texas goalkeeper ID camp

US Soccer held a goalkeeper-specific ID camp down in Austin, Texas, back on January 21st for 2012 and 2011 talents, and three keepers from Dallas were selected for the event.
From FC Dallas, Jacob Modersohn and David Jaimes Martinez were selected along with Jose Carreon‘s Solar SC. The two FC Dallas keepers were among the handful of 2011s chosen to fill out the event and give them greater exposure.
|Player
|Year
|Club
|Dyland Andrade
|2012
|Houston Dynamo
|Brayden Arizmendiz
|2012
|San Antonio FC
|Enrique Balboa
|2012
|Austin FC
|Jose Carreon
|2012
|Solar SC
|Sebastian Diaz
|2012
|GFIA
|Xavier Floriano
|2012
|Houston Rangers
|Erik Galaviz
|2012
|Albion Hurricanes
|Sebastian Gallegos
|2012
|Austin FC
|Pablo Gonzalez
|2011
|Houston Dynamo
|Oliver Hamadi
|2012
|Austin FC
|Seeyad Hasnine
|2012
|Houston Dynamo
|Aidan Hernandez
|2012
|Austin FC
|Ryder Huckins
|2012
|GFIA
|Cade Huffman
|2012
|Capital City
|Eduardo Iglesias
|2012
|Houston Dynamo FC
|Chidum Ilonze
|2012
|Albion Hurricanes
|David Jaimes Martinez
|2011
|FC Dallas
|Neymar Jimenez
|2012
|Aspire FC
|Belema Kemuel
|2012
|Austin FC
|Pierre Knapps
|2012
|HTX
|Andres Lazzari
|2011
|HTX
|Maximiliano Leon
|2012
|HTX
|Timothy Alex Mcelroy
|2012
|San Antonio FC
|Jacob Modersohn
|2011
|FC Dallas
|Lucas Moscon De Oliveira
|2012
|Houston Dynamo
|Kevin Rendon
|2012
|Capital City
|Kendrew Reyes
|2011
|Austin FC
|Blake Rivers
|2012
|Lonestar SC
|Ryu Roberts
|2012
|Houston Dynamo
|Julian Saldivar
|2012
|San Antonio City SC
|Aariz Syed
|2012
|Houston Dynamo
|Maddox Tinch
|2012
|San Antonio FC
|Hector Vasquez
|2012
|GFIA
|Manuel Vasquez
|2012
|Houston Dynamo
|Ernesto Villareal
|2012
|Capital City
|Carlos Vitela
|2012
|San Antonio City SC
|Andrew Yu
|2012
|Lonestar SC
|Raymond Zhang
|2012
|Austin FC