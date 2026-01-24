Categories FCD Academy, Solar SC, US National Teams, Youth and Academy

Three DFW keepers took part in US Soccer’s Texas goalkeeper ID camp

US Soccer held a goalkeeper-specific ID camp down in Austin, Texas, back on January 21st for 2012 and 2011 talents, and three keepers from Dallas were selected for the event.

From FC Dallas, Jacob Modersohn and David Jaimes Martinez were selected along with Jose Carreon‘s Solar SC. The two FC Dallas keepers were among the handful of 2011s chosen to fill out the event and give them greater exposure.

PlayerYearClub
Dyland Andrade2012Houston Dynamo
Brayden Arizmendiz2012San Antonio FC
Enrique Balboa2012Austin FC
Jose Carreon2012Solar SC
Sebastian Diaz2012GFIA
Xavier Floriano2012Houston Rangers
Erik Galaviz2012Albion Hurricanes
Sebastian Gallegos2012Austin FC
Pablo Gonzalez2011Houston Dynamo
Oliver Hamadi2012Austin FC
Seeyad Hasnine2012Houston Dynamo
Aidan Hernandez2012Austin FC
Ryder Huckins2012GFIA
Cade Huffman2012Capital City
Eduardo Iglesias2012Houston Dynamo FC
Chidum Ilonze2012Albion Hurricanes
David Jaimes Martinez2011FC Dallas
Neymar Jimenez2012Aspire FC
Belema Kemuel2012Austin FC
Pierre Knapps2012HTX
Andres Lazzari2011HTX
Maximiliano Leon2012HTX
Timothy Alex Mcelroy2012San Antonio FC
Jacob Modersohn2011FC Dallas
Lucas Moscon De Oliveira2012Houston Dynamo
Kevin Rendon2012Capital City
Kendrew Reyes2011Austin FC
Blake Rivers2012Lonestar SC
Ryu Roberts2012Houston Dynamo
Julian Saldivar2012San Antonio City SC
Aariz Syed2012Houston Dynamo
Maddox Tinch2012San Antonio FC
Hector Vasquez2012GFIA
Manuel Vasquez2012Houston Dynamo
Ernesto Villareal2012Capital City
Carlos Vitela2012San Antonio City SC
Andrew Yu2012Lonestar SC
Raymond Zhang2012Austin FC

