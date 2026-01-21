Categories MLS Next Pro, North Texas SC

North Texas SC’s 2026 MLS NEXT Pro regular season schedule announced

MLS NEXT Pro and North Texas SC have announced the club’s 2026 regular season schedule. Los Toritos begins its eighth competitive season and fifth season in MLS NEXT Pro.

North Texas SC’s new home stadium is in Mansfield, Texas, and is expected to open this summer. Consequently, NTSC will play its first five home matches at Choctaw Stadium. North Texas’ first match at Mansfield Stadium is set for July 4 against St Louis CITY2.

North Texas SC will serve as the primary tenant of the new Mansfield Stadium.

2026 North Texas SC Preseason Schedule

DateOpponent
Jan 28Richland College Thunderducks
Jan 31FORO SC
Feb 4TenFifteen
Feb 7@ Tulsa FC
Feb 11Sporting NTX
Feb 21Houston Christian University
Home preseason at Toyota Soccer Center.

North Texas SC 2026 Regular Season Schedule

DateOpponentTime
Sunday, March 1at Real Monarchs4:30 p.m.
Saturday, March 7Colorado Rapids 2 *7:30 p.m.
Sunday, March 15at Austin FC II 7:30 p.m.
Saturday, March 21at Houston Dynamo 26 p.m.
Friday, April 10Sporting Kansas City II *7:30 p.m.
Sunday, April 19at Timbers23 p.m.
Sunday, April 26at MNUFC22 p.m.
Saturday, May 2Austin FC II *7:30 p.m.
Saturday, May 9at MNUFC2 7 p.m.
Saturday, May 16Sporting Kansas City II *7:30 p.m.
Saturday, May 23Quakes II *7:30 p.m.
Saturday, May 30at St Louis CITY24 p.m.
Wednesday, June 10at Whitecaps FC 28 p.m.
Friday, June 26at Sporting Kansas City II7 p.m.
Saturday, July 4St Louis CITY2
(fireworks show after)		7:45 p.m.
Saturday, July 11at Colorado Rapids 27 p.m.
Saturday, July 18at Quakes IITBA
Saturday, July 25LAFC27:45 p.m.
Friday, July 31at Ventura County6 p.m.
Saturday, Aug. 8Tacoma Defiance7:45 p.m.
Saturday, Aug. 15Timbers27:45 p.m.
Wednesday, Aug. 19Austin FC II7:45 p.m.
Saturday, Aug. 22MNUFC27:45 p.m.
Friday, Aug. 28at St Louis CITY26 p.m.
Friday, Sept. 4Real Monarchs7:45 p.m.
Wednesday, Sept. 9Houston Dynamo 27:45 p.m.
Sunday, Sept. 13Houston Dynamo 27:30 p.m.
Sunday, Sept. 20at Colorado Rapids 2TBA
* First five games at Choctaw Stadium in Arlington.

