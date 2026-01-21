North Texas SC’s 2026 MLS NEXT Pro regular season schedule announced

MLS NEXT Pro and North Texas SC have announced the club’s 2026 regular season schedule. Los Toritos begins its eighth competitive season and fifth season in MLS NEXT Pro.
North Texas SC’s new home stadium is in Mansfield, Texas, and is expected to open this summer. Consequently, NTSC will play its first five home matches at Choctaw Stadium. North Texas’ first match at Mansfield Stadium is set for July 4 against St Louis CITY2.
North Texas SC will serve as the primary tenant of the new Mansfield Stadium.
2026 North Texas SC Preseason Schedule
|Date
|Opponent
|Jan 28
|Richland College Thunderducks
|Jan 31
|FORO SC
|Feb 4
|TenFifteen
|Feb 7
|@ Tulsa FC
|Feb 11
|Sporting NTX
|Feb 21
|Houston Christian University
North Texas SC 2026 Regular Season Schedule
|Date
|Opponent
|Time
|Sunday, March 1
|at Real Monarchs
|4:30 p.m.
|Saturday, March 7
|Colorado Rapids 2 *
|7:30 p.m.
|Sunday, March 15
|at Austin FC II
|7:30 p.m.
|Saturday, March 21
|at Houston Dynamo 2
|6 p.m.
|Friday, April 10
|Sporting Kansas City II *
|7:30 p.m.
|Sunday, April 19
|at Timbers2
|3 p.m.
|Sunday, April 26
|at MNUFC2
|2 p.m.
|Saturday, May 2
|Austin FC II *
|7:30 p.m.
|Saturday, May 9
|at MNUFC2
|7 p.m.
|Saturday, May 16
|Sporting Kansas City II *
|7:30 p.m.
|Saturday, May 23
|Quakes II *
|7:30 p.m.
|Saturday, May 30
|at St Louis CITY2
|4 p.m.
|Wednesday, June 10
|at Whitecaps FC 2
|8 p.m.
|Friday, June 26
|at Sporting Kansas City II
|7 p.m.
|Saturday, July 4
|St Louis CITY2
(fireworks show after)
|7:45 p.m.
|Saturday, July 11
|at Colorado Rapids 2
|7 p.m.
|Saturday, July 18
|at Quakes II
|TBA
|Saturday, July 25
|LAFC2
|7:45 p.m.
|Friday, July 31
|at Ventura County
|6 p.m.
|Saturday, Aug. 8
|Tacoma Defiance
|7:45 p.m.
|Saturday, Aug. 15
|Timbers2
|7:45 p.m.
|Wednesday, Aug. 19
|Austin FC II
|7:45 p.m.
|Saturday, Aug. 22
|MNUFC2
|7:45 p.m.
|Friday, Aug. 28
|at St Louis CITY2
|6 p.m.
|Friday, Sept. 4
|Real Monarchs
|7:45 p.m.
|Wednesday, Sept. 9
|Houston Dynamo 2
|7:45 p.m.
|Sunday, Sept. 13
|Houston Dynamo 2
|7:30 p.m.
|Sunday, Sept. 20
|at Colorado Rapids 2
|TBA
Season tickets are currently available HERE