FCD’s Liam Vejrostek called into US U16 camp

FC Dallas Academy left back Liam Vejrostek has been called into the next US U16 camp by Head Coach Alex Aldaz. The U16s will face Mexico on Nov. 15 and Nov. 18 during a training camp from Nov. 10-19 at the Federación Mexicana de Fútbol headquarters in Toluca, Mexico.

These will be the first matches and camp for Aldaz, a former FCD Academy coach and North Texas SC Assistant.

SCHEDULE

Nov. 15

USA vs. Mexico – 11 a.m. ET – FMF Headquarters; Toluca, Mexico

Nov. 18

USA vs. Mexico – 11 a.m. ET – FMF Headquarters; Toluca, Mexico

U16 ROSTER – NOVEMBER TRAINING CAMP

Goalkeepers (2): James Donaldson (Atlanta United FC; Woodstock, Ga.), Toby Szewczyk (New York Red Bulls; Morristown, N.J.)

Defenders (7): Daniel Barrett (Houston Dynamo FC; Pearland, Texas), Hugo Berg (Chicago Fire FC; Chicago, Ill.), Eddie Chadwick (Los Angeles Galaxy; Los Angeles, Calif.), Tyson Espy (Los Angeles FC; Dana Point, Calif.), Prince Forfor (Columbus Crew; Des Moines, Iowa), Caleb Trombino (Orlando City SC; Orlando, Fla.), Liam Vejrostek (FC Dallas; Little Elm, Texas)

Midfielders (5): Lukas Bruegmann (Houston Dynamo FC; Houston, Texas), Willyam Ferreira (Philadelphia Union; Philadelphia, Pa.), Xander Newstead (Ajax/NED; San Francisco, Calif.), Roko Pehar (Chicago Fire FC; Glenview, Ill.), Kaedren Spivey (San Jose Earthquakes; San Jose, Calif.)

Forwards (6): Zidane Cadet (Inter Miami CF; Cooper City, Fla.), Mattheo Dimareli (Houston Dynamo FC; Houston, Texas), Omar Hassan (Seattle Sounders FC; Bellevue, Wash.), Aaron Medina (LA Galaxy; Long Beach, Calif.), Will Ostrander (San Jose Earthquakes; Mill Valley, Calif.), Paul Sokoloff (New York Red Bulls; Brooklyn, N.Y.)

Liam Vejrostek, 2024. (Courtesy FC Dallas)