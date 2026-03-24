FCD’s Diego Garcia added to March US U20 camp

FC Dallas homegrown Diego Garcia has been added to the March US U20 camp in Argentina as a replacement player.
During the camp in Buenos Aires, Argentina, the U20 MNT will face Argentina on March 27 (10 a.m. ET / 11 a.m. local) at the Predio Deportivo Lionel Andrés Messi in Buenos Aires before taking on Club Atletico Independiente reserves on March 31 (9:30 a.m. ET / 10:30 a.m. local) at the Villa Dominico Independiente Training Complex.
Also on the roster of note is former FC Dallas Academy product Julian Eyestone.
The Initial US U20 Roster for March Argentina Camp
GOALKEEPERS (2): Julian Eyestone (Brentford/ENG; Dallas, Texas), Andrew Rick (Philadelphia Union; Berwyn, Pa.)
DEFENDERS (6): Luca Bombino (San Diego FC; Saugus, Calif.), Shakir Nixon (UCLA; Cerritos, Calif.), Owen Presthus (Columbus Crew; Columbus, Ohio), Tahir Reid-Brown (Orlando City; Orlando, Fla.), Elijah Scott (Lecce/ITA; Ludwigsburg, Germany), Finn Sundstrom (Philadelphia Union; Clayton, N.C.)
MIDFIELDERS (6): Devon Decorte (Anderlecht/BEL; Southampton, Pa.), Taha Habroune (Columbus Crew; Columbus, Ohio), Eric Klein (New England Revolution; Manheim, Pa.) Cruz Medina (CD Tapatio/MEX; San Francisco, Calif.), Edwyn Mendoza (San Jose Earthquakes; San Jose, Calif.), David Vazquez (San Diego FC; Los Angeles, Calif.)
FORWARDS (6): Dylan Borso (Chicago Fire; Chicago, Ill.), Bajung Darboe (Bayern Munich; Madison, Wisc.), Bryce Jamison (Colorado Rapids; Lake Forest, Calif.), Mykhi Joyner (St. Louis City; Bloomington, Ill.), Sal Olivas Jr. (Philadelphia Union; El Paso, Texas), Colton Swan (Charleston Battery; Detroit, Mich. )