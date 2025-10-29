2025 FC Dallas final salary numbers

These numbers are from the 2024 MLSPA salary guide of all the FC Dallas player salaries updated on October 29, 2025.

FC Dallas 2025 Salary Numbers

Player Base Salary Gaurenteed Comp Luciano Acosta * $3,040,000 $4,296,413 Petar Musa * $2,250,000 $2,680,000 Paxton Pomykal ^ $1,050,000 $1,158,000 Sebastian Lletget ^ $800,000 $891,250 Anderson Julio ^ $750,000 $820,000 Shaq Moore ^ $700,000 $770,000 Sebastien Ibeagha $675,000 $738,625 Lalas Abubakar $700,000

$410,000 $737,125

$445,000 Osaze Urhoghide ^ $580,000 $643,982 Leo Chú + $600,000 $600,000 Marco Farfán $550,000 $582,813 Maarten Paes Guaranteed Comp $522,000 Show Cafumana $462,000 $504,350 Ramiro $500,000 $500,000 Geovane + $350,000 $397,000 Louicius Deedson $280,000 $330,319 Enes Sali + $325,000 $370,000 Christian Cappis $242,000 $256,000 Patrickson Delgado + $234,000 $260,280 Bernard Kamungo $225,000 $256,000 Tsiki Ntsabeleng $200,000 $227,000 Antonio Carrera = $200,000 $219,519 Kaick + $150,000 $201,900 Tarik Scott =< $140,000 $155,942 Nolan Norris =< $125,000 $143,642 Logan Farrington < $104,000 $141,493 Herbert Endeley < $104,000 $104,000 Pedrinho < $104,000 $104,000 Jacob Jackson $104,000 $104,000 Daniel Baran =< $80,622 $94,838 Diego García =< $80,622 $94,263 Malachi Molina =< $80,622 $93,338 Michael Collodi =< $80,622 $93,047 Álvaro < $80,622 $92,740 Enzo Newman < $80,622 $80,622 Tomas Pondeca < $80,622 $80,622 Anthony Ramírez =< $80,622 $80,622 Carl Sainté < $80,622 $80,622 Alejandro Urzua =< $80,622 $80,622 Diego Pepi =< $80,622 $80,622 Sam Sarver < $80,622 $80,622 Josh Torquato =< $80,622 $80,622

* Designated Player

^ TAM player

+ U22 Initiative

< Supplemental Roster (off-budget)

= Homegrown

Cappis, Sarver, Jackson, and Deedson’s numbers are updated from the MLSPA.

Abubakar’s numbers were updated. New deal or earlier mistake by MLSPA?