2025 FC Dallas final salary numbers

These numbers are from the 2024 MLSPA salary guide of all the FC Dallas player salaries updated on October 29, 2025.
FC Dallas 2025 Salary Numbers
|Player
|Base Salary
|Gaurenteed Comp
|Luciano Acosta *
|$3,040,000
|$4,296,413
|Petar Musa *
|$2,250,000
|$2,680,000
|Paxton Pomykal ^
|$1,050,000
|$1,158,000
|Sebastian Lletget ^
|$800,000
|$891,250
|Anderson Julio ^
|$750,000
|$820,000
|Shaq Moore ^
|$700,000
|$770,000
|Sebastien Ibeagha
|$675,000
|$738,625
|Lalas Abubakar
$410,000
$445,000
|Osaze Urhoghide ^
|$580,000
|$643,982
|Leo Chú +
|$600,000
|$600,000
|Marco Farfán
|$550,000
|$582,813
|Maarten Paes
|Guaranteed Comp
|$522,000
|Show Cafumana
|$462,000
|$504,350
|Ramiro
|$500,000
|$500,000
|Geovane +
|$350,000
|$397,000
|Louicius Deedson
|$280,000
|$330,319
|Enes Sali +
|$325,000
|$370,000
|Christian Cappis
|$242,000
|$256,000
|Patrickson Delgado +
|$234,000
|$260,280
|Bernard Kamungo
|$225,000
|$256,000
|Tsiki Ntsabeleng
|$200,000
|$227,000
|Antonio Carrera =
|$200,000
|$219,519
|Kaick +
|$150,000
|$201,900
|Tarik Scott =<
|$140,000
|$155,942
|Nolan Norris =<
|$125,000
|$143,642
|Logan Farrington <
|$104,000
|$141,493
|Herbert Endeley <
|$104,000
|$104,000
|Pedrinho <
|$104,000
|$104,000
|Jacob Jackson
|$104,000
|$104,000
|Daniel Baran =<
|$80,622
|$94,838
|Diego García =<
|$80,622
|$94,263
|Malachi Molina =<
|$80,622
|$93,338
|Michael Collodi =<
|$80,622
|$93,047
|Álvaro <
|$80,622
|$92,740
|Enzo Newman <
|$80,622
|$80,622
|Tomas Pondeca <
|$80,622
|$80,622
|Anthony Ramírez =<
|$80,622
|$80,622
|Carl Sainté <
|$80,622
|$80,622
|Alejandro Urzua =<
|$80,622
|$80,622
|Diego Pepi =<
|$80,622
|$80,622
|Sam Sarver <
|$80,622
|$80,622
|Josh Torquato =<
|$80,622
|$80,622
* Designated Player
^ TAM player
+ U22 Initiative
< Supplemental Roster (off-budget)
= Homegrown
Cappis, Sarver, Jackson, and Deedson’s numbers are updated from the MLSPA.
Abubakar’s numbers were updated. New deal or earlier mistake by MLSPA?