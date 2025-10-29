2025 FC Dallas final salary numbers

These numbers are from the 2024 MLSPA salary guide of all the FC Dallas player salaries updated on October 29, 2025. 

PlayerBase SalaryGaurenteed Comp
Luciano Acosta *$3,040,000$4,296,413
Petar Musa *$2,250,000$2,680,000
Paxton Pomykal ^$1,050,000$1,158,000
Sebastian Lletget ^$800,000$891,250
Anderson Julio ^$750,000$820,000
Shaq Moore ^$700,000$770,000
Sebastien Ibeagha$675,000$738,625
Lalas Abubakar$700,000
$410,000		$737,125
$445,000
Osaze Urhoghide ^$580,000$643,982
Leo Chú +$600,000$600,000
Marco Farfán$550,000$582,813
Maarten PaesGuaranteed Comp$522,000
Show Cafumana$462,000$504,350
Ramiro$500,000$500,000
Geovane +$350,000$397,000
Louicius Deedson$280,000$330,319
Enes Sali +$325,000$370,000
Christian Cappis$242,000$256,000
Patrickson Delgado +$234,000$260,280
Bernard Kamungo$225,000$256,000
Tsiki Ntsabeleng$200,000$227,000
Antonio Carrera =$200,000$219,519
Kaick +$150,000$201,900
Tarik Scott =<$140,000$155,942
Nolan Norris =<$125,000$143,642
Logan Farrington <$104,000$141,493
Herbert Endeley <$104,000$104,000
Pedrinho <$104,000$104,000
Jacob Jackson$104,000$104,000
Daniel Baran =<$80,622$94,838
Diego García =<$80,622$94,263
Malachi Molina =<$80,622$93,338
Michael Collodi =<$80,622$93,047
Álvaro <$80,622$92,740
Enzo Newman <$80,622$80,622
Tomas Pondeca <$80,622$80,622
Anthony Ramírez =<$80,622$80,622
Carl Sainté <$80,622$80,622
Alejandro Urzua =<$80,622$80,622
Diego Pepi =<$80,622$80,622
Sam Sarver <$80,622$80,622
Josh Torquato =<$80,622$80,622

* Designated Player
^ TAM player
+ U22 Initiative
< Supplemental Roster (off-budget)
= Homegrown

Cappis, Sarver, Jackson, and Deedson’s numbers are updated from the MLSPA.

Abubakar’s numbers were updated. New deal or earlier mistake by MLSPA?

