Six DFW ladies called into USWNT College Talent ID Camp in Atlanta

Forty-two players have been called up to a first-of-its-kind Women’s College Talent ID Camp that will take place from June 18-22 in Atlanta, Georgia.

Six players from the DFW area have been called into the camp.

Player Pos. School/Club Hometown Sydney Fuller G Texas A&M Keller Olivia Geller G TCU Southlake Evan O’Steen G Solar/Dallas Trinity Grapevine Hannah Jordan D Penn State Southlake Abbi Sine D BYU Coppell Morgan Brown M TCU Wylie

Complete Training Camp Roster by Position

Goalkeepers (10): Ariel Bernard (Western Illinois; Queen Creek, Ariz.), Caroline Birkel (Stanford; St. Louis, Mo.), Mateya Dessieux (Texas; Knoxville, Tenn.), Emily Edwards (Purdue; Holly Springs, N.C.), Sydney Fuller (Texas A&M; Keller, Texas), Olivia Geller (TCU; Southlake, Texas), Sarah Martin (Minnesota; Champlin, Minn.), Evan O’Steen (Solar SC; Grapevine, Texas), Keegan Smith (Arkansas; Bath, N.Y.), Adelyn Todd (Florida State; Denver, Colo.)

Defenders (12): Julia Belli (Michigan State; Dublin, Ohio), Maddie Costello (Clemson; Stony Brook, N.Y.), Zoe Cuneio (Purdue; Wildwood, Mo.), Amalia Dray (Boston College; Elmhurst, Ill.), Ellory Fife (Michigan; Ann Arbor, Mich.), Presley Freeman (BYU; Atlanta, Ga.), Raleigh Greason (Texas Tech; Arvada, Colo.), Millie Greer (Iowa; Scottsdale, Ariz.), Hannah Jordan (Penn State; Southlake, Texas), Faith Leyba (Colorado; Phoenix, Ariz.), Maleeya Martin (Michigan State; Leesburg, Va.), Abbi Sine (BYU; Coppell, Texas)

Midfielders (10): Shaela Bradley (UNC; La Center, Wash.), Morgan Brown (TCU; Wylie, Texas), Trinity Buchanan (Texas A&M; Henderson, Nev.), Anna Castenfelt (Clemson; Beaufort, S.C.), Lucy Kesler (BYU; Highland, Utah), Kiley Kukan (Alabama; Old Monroe, Mo.), Ava Priest (Colorado; Bowling Green, Ky.), Grace Shank (UCLA; McLean, Va.), Adia Symmonds (Mississippi State; Tampa, Fla.), Ava Verplancke (Baylor; Irvine, Calif.)

Forwards (10): Abby Ballek (Wisconsin; Timnath, Colo.), Jadin Bonham (Ohio State; Avon, Ohio), Jordan Geis (UCLA; San Jose, Calif.), Emily Graham (Michigan State; Fort Wayne, Ind.), Kunie Hirai (Utah State; Boise, Idaho), Wrianna Hudson (Florida State; Richardson, N.Y.), Zoe Main (Mississippi State; Missouri City, Texas), Austin Miller (Utah State; Logan, Utah), Kennedy Roesch (Northwestern; San Diego, Calif.), Anna Weir (Virginia Tech University; Acworth, Ga.)