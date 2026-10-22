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Seven FC Dallas players invited to October US ID Camp for 2012s in Frisco

by Buzz CarrickLeave a Comment on Seven FC Dallas players invited to October US ID Camp for 2012s in Frisco

US Soccer is continuing its ID talent program with the next camp for 2012s in Frisco, Texas, on October 28th. This camp is for players from Oklahoma and North Texas (and probably Arkansas).

Frisco 2012s US ID Camp Roster

Subject to change.

PlayerClub
Max AbarcaTulsa SC
Ivan ArmendarizDallas Hornets
Diego BaylorFC Dallas
Cyrus BrownFC Dallas
Aaron CabreraDallas Hornets
Jose CarreonSolar SC
Christian CastillejaSolar SC
Jose CavazosSting Dallas
Lincoln ClarkFC Dallas
Colin CovertTulsa Greenwood
Jacob DjerfDallas Hornets
Jose Gilberto FloresDallas Texans
Matthew FloresSolar SC
Mateo Gavin GomezSolar SC
Lorenzo HernandezFC Dallas
Hayes HogsettAlphaForms Academy
Noah LewisDallas Hornets
Leo LiddellTulsa Greenwood
Oscar LopezTulsa SC
Rhylin MouaTulsa Greenwood
Gael NavaDallas Kicks SC
Cordero OquendoDKSC
Jason OrozcoDallas Texans
Jorge ParedesFort Worth Vaqueros
Angello PastranFC Dallas
Rush RahmTulsa Greenwood
Brayden RayFC Dallas
Beckham SandersonAlphaForms Academy
Jonah SantacruzDallas Texans SC
Samuel ShubertOklahoma Energy FC
Maximiliano SotoFort Worth Vaqueros
Danny VillatoroFC Dallas

Talent ID Center Manager

Arturo Alvarez (Talent ID Manager – South)

Talent ID Center Scouts

Walker Loyola, Javier Cuellas, Ken Ewell

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