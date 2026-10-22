Seven FC Dallas players invited to October US ID Camp for 2012s in Frisco

US Soccer is continuing its ID talent program with the next camp for 2012s in Frisco, Texas, on October 28th. This camp is for players from Oklahoma and North Texas (and probably Arkansas).
Frisco 2012s US ID Camp Roster
Subject to change.
|Player
|Club
|Max Abarca
|Tulsa SC
|Ivan Armendariz
|Dallas Hornets
|Diego Baylor
|FC Dallas
|Cyrus Brown
|FC Dallas
|Aaron Cabrera
|Dallas Hornets
|Jose Carreon
|Solar SC
|Christian Castilleja
|Solar SC
|Jose Cavazos
|Sting Dallas
|Lincoln Clark
|FC Dallas
|Colin Covert
|Tulsa Greenwood
|Jacob Djerf
|Dallas Hornets
|Jose Gilberto Flores
|Dallas Texans
|Matthew Flores
|Solar SC
|Mateo Gavin Gomez
|Solar SC
|Lorenzo Hernandez
|FC Dallas
|Hayes Hogsett
|AlphaForms Academy
|Noah Lewis
|Dallas Hornets
|Leo Liddell
|Tulsa Greenwood
|Oscar Lopez
|Tulsa SC
|Rhylin Moua
|Tulsa Greenwood
|Gael Nava
|Dallas Kicks SC
|Cordero Oquendo
|DKSC
|Jason Orozco
|Dallas Texans
|Jorge Paredes
|Fort Worth Vaqueros
|Angello Pastran
|FC Dallas
|Rush Rahm
|Tulsa Greenwood
|Brayden Ray
|FC Dallas
|Beckham Sanderson
|AlphaForms Academy
|Jonah Santacruz
|Dallas Texans SC
|Samuel Shubert
|Oklahoma Energy FC
|Maximiliano Soto
|Fort Worth Vaqueros
|Danny Villatoro
|FC Dallas
Talent ID Center Manager
Arturo Alvarez (Talent ID Manager – South)
Talent ID Center Scouts
Walker Loyola, Javier Cuellas, Ken Ewell