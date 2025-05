Seven DFW players called into US U14 Girls National ID Camp

US Soccer is continuing its U14 talent ID series – which leads into the first U15 national team – with a National U14 Girls ID Camp with 60 players from the regional camps being invited into the Elite Athlete Training Center in Chula Vista, California, from May 30th to June 4th.

Seven players from the DFW area, predominantly from Solar SC, have been selected for the camp.

Player Pos Club Hometown Sarah Webb G Solar SC Rockwall Jaidyn Beal D Forms Academy Dallas Erin Gonzalez D Solar SC Dallas Ariana Rodriguez D Solar SC Arlington Brooklyn Walker D Solar SC Plano Cambria Drewry M Sting Dallas Keller Sonu Gautam M Sting Dallas Allen

COMPLETE US U14 GIRLS’ NATIONAL ID CAMP ROSTER

Goalkeepers (6): Traci Byers (Penn Fusion SA; Lititz, Pa.), Gwyneth Provost (Indy Eleven; Carmel, Ind.), Avara Stimsonriahi (Utah Royals FC Arizona; Phoenix, Ariz.), Alexis Utyuzh (Charlotte SA; Charlotte, N.C.), Ella Vanstone (San Diego Surf SC; Del Mar, Calif.), Sarah Webb (Solar SC; Rockwall, Texas)

Defenders (20): Jaidyn Beal (Forms Academy; Dallas, Texas), Brynn Buchanan (TophatSC; Atlanta, Ga.), Aylani Callwood (Bethesda SC; Sandy Spring, Md.), Brazil Crockett (Southern California Blues SC; Porter Ranch, Calif.), Kallington Daniels (Utah Royals FC Arizona; Phoenix, Ariz.), Sydney Eaton (TophatSC; Atlanta, Ga.), Erin Gonzalez (Solar SC; Dallas, Texas), Claire Hansen (Pateadores SC; Tustin, Calif.), Olivia Kelly (Albion SC; La Jolla, Calif.), Josephene Loke (City SC; San Diego, Calif.), Macie Lomeli (Bay Area Surf SC; Clovis, Calif.), Mackenzie Murray (Coppermine SC; Westminster, Md.), Anna Grace Richardson (TophatSC; Dunwoody, Ga.), Ariana Rodriguez (Solar SC; Arlington, Texas), Astrid Ryan (Columbus Force; Dublin, Ohio), Khloe Smith (Virginia Development Academy; Gainesville, Va.), Charlotte West (North Carolina Courage Academy; Cary, N.C.), Brooklyn Walker (Solar SC; Plano, Texas), Cambria Williams (Eclipse Select SC; Glendale Heights, Ill.), Aniah Zembrodt (Kings Hammer FC; Independence, Ky.)

Midfielders (21): Angelica Alzugaray (Cincinnati United SC; Cincinnati, Ohio), Xienna Bachmann (FC DELCO; North Wales, Pa.), Chloe Bond (St. Louis Development Academy; St. Peters, Mo.), Kai Bright (Concorde Fire; Alpharetta, Ga.), Cambria Drewry (Sting Dallas; Keller, Texas), Sonu Gautam (Sting Dallas; Allen, Texas), Gabriella Hollins (STA Soccer; Westfield, N.Y.), Maddy James (Ohio Galaxies; Xenia, Ohio), Makenna Misa (Las Vegas Heat Surf SC; Henderson, Nev.), Mia Muniz (LAFC So Cal; North Hollywood, Calif.), Maryn Roeder (Indy Eleven; Fishers, Ind.), Anna Schaedler (Keystone FC; Mechanicsburg, Pa.), Chloe Sesay (Bethesda SC; Fulton, Md.), Harper St. James (SC del Sol; Phoenix, Ariz.), Aubrey Taylor (San Diego Surf SC; Fallbrook, Calif.), Zoe Thompson (Tudela FC; Studio City, Calif.), Lyla Villareal (Classics Elite SA; San Antonio, Texas), Catalina Vesser (Mustang SC; Danville, Calif.), Chatham Walsh (North Carolina Courage Academy; Wake Forest, N.C.), Olivia Winters (Eclipse Select SC; Chicago, Ill.), Tatiana Zamora (Silicon Valley SA; Ceres, Calif.)

Forwards (13): Lyla Charlet (Richmond United SC; Midlothian, Va.), Kate Cintron (Southern California Blues SC; San Diego, Calif.), Bonnie Earl (Southern California Blues SC; Seal Beach, Calif.), Paula Leon (North Carolina Fusion; High Point, N.C.), Peyton Lefler (Central Illinois United; Peoria, Ill.), Giavanna Mizzo (Arlington SA; McLean, Va.), Michelle Myers (Beach FC; Manhattan Beach, Calif.), Anjali Nimmagadda (San Diego Surf SC; San Diego, Calif.), Ava Sadlowski (Albion Hurricanes FC; Houston, Texas), Saige Scarborough (Davis Legacy SC; Sacramento, Calif.), Marley Skalski (Western New York Flash; East Aurora, N.Y.), Juliana Soto (FC Prime; Miramar, Fla.), Claire Young (Cincinnati United SC; Cincinnati, Ohio)