Categories International Soccer, Match Photos, World Cup 26 Match Photos: World Cup 2026 – Portugal vs Spain at Dallas Stadium by Buzz CarrickJuly 8, 2026July 8, 2026Leave a Comment on Match Photos: World Cup 2026 – Portugal vs Spain at Dallas Stadium Matt Visinsky returned to Dallas Stadium for the Round of 16 game between Portugal and Spain. You can find more of Matt’s work on Instagram. Nuno Mendes (25) battles Lamine Yamal (19). Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Dani Olmo (10) and Bruno Fernandes (9) battle for a header. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lamine Yamal (19) holds off Nuno Mendes (25). Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Mikel Oyarzabal (21) can’t believe it. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lamine Yamal (19) looks for space. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Cristiano Ronaldo (7) sizes up Marc Cucurella (24). Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Diogo Costa (1) rises up for the ball. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Rafael Leão (17) escapes Pedro Porro (12). Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Nélson Semedo (2) tried to set up Pedro Porro (12). Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Pedro Porro (12) and Bruno Fernandes (8) duel. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Unai Simón (23) keeps the ball from reaching Cristiano Ronaldo (7). Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) João Cancelo (20) settles the ball in front of the Spanish bench. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Mikel Oyarzabal (21) gets the better of Rúben Dias (3). Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Pau Cubarsí (22) looks for a way through. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) João Neves (15) tries to keep up with Lamine Yamal (19). Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Mikel Merino (6) celebrates his goal for Spain. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) A game of “football” breaks out at the World Cup. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Renato Veiga (13) after the game. Portugal vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) PortugalSpain