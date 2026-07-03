Match Photos: World Cup 2026 – Norway vs Côte d’Ivoire at Dallas Stadium

Norway and Côte d’Ivoire were next up in the knockout stage at Dallas Stadium for the 2026 World Cup. Once again, Matt Visinsky brought us some great photos.

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Norway fans are ready for action. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Erling Haaland (9) and his teammates are ready to go. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Norway fans enjoying the game. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Martin Ødegaard (10) joins his team. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Kristoffer Ajer (3) gets a piece of Ange-Yoan Bonny (9). Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Christ Inao Oulaï (26) tries to escape Alexander Sørloth (7). Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Erling Haaland (9) towers over everyone. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Antonio Nusa (20) bursts upfield. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Alexander Sørloth (7) rises up. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Antonio Nusa (2) bypasses Odilon Kossounou (7). Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Kristoffer Ajer (3) wins the header over Ange-Yoan Bonny (9), Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Erling Haaland (9) charges past Ibrahim Sangaré (18). Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Martin Ødegaard (10) is brought down. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Ghislain Konan (3) threads a pass. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Erling Haaland (9) fights off his marker. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Erling Haaland (9) roars. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Norway fans celebrate. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Erling Haaland (9) celebrates. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Norway celebrates its victory. Norway vs Côte d’Ivoire, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)