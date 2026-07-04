Categories International Soccer, Match Photos, World Cup 26 Match Photos: World Cup 2026 – Australia vs Egypt at Dallas Stadium by Buzz CarrickJuly 4, 2026July 4, 2026Leave a Comment on Match Photos: World Cup 2026 – Australia vs Egypt at Dallas Stadium More knockout World Cup 2026! Australia vs Egypt from Dallas Stadium in… Arlington. Once again, Matt Visinsky. You can find more of Matt’s work on Instagram. Egypt fans. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Australia fans. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Mo Salah (10) walks out for anthems. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Yasser Ibrahim (2) on the ball. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Cristian Volpato (20) winds up. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Two 5s battle, Jordan Bos for Australia and Ramy Rabia of Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Mo Salah (10) on the ball, teenager Lucas Herrington (25) defends. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Aiden O’Neill (13) shoots with Mohamed Hany (3) in pursuit. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Hamza Abdelkarim (8) is focused on the ball. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Double, double-deuce. Jackson Irvine (22) on the ball against Omar Marmoush (22). Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Nestory Irankunda (7) flies. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) A pair of 8s. Connor Metcalfe (8) battles Emam Ashour (8). Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Connor Metcalfe (8) drives past Yasser Ibrahim (2). Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Cristian Volpato (20) cuts around Yasser Ibrahim (2). Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Harry Souttar (19) is distraught after missing his kick from the spot. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Egypt players celebrate their victory. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Mo Salah (10) celebrates his country’s victory. Australia vs Egypt, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) AustraliaEgypt