Categories International Soccer, Match Photos, World Cup 26 Match Photos: World Cup 2026 – Argentina vs Jordan at Dallas Stadium by Buzz CarrickJune 28, 2026June 28, 2026Leave a Comment on Match Photos: World Cup 2026 – Argentina vs Jordan at Dallas Stadium Yesterday, the final group stage game took place at Dallas Stadium for the 2026 World Cup: Argentina vs Jordan. Matt Visinsky was on top of it. You can find more of Matt’s work on Instagram. Argentine fans celebrate Lionel Messi’s birthday. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Nizar Al-Rashdan (21) sees a gap opening up. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Nico Paz (18) attempts to evade a defender’s grasp. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lautaro Martínez (22) tries to get away from Noor Al-Rawabdeh (8). Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Giovani Lo Celso (11) scores the opening goal for Argentina. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Leandro Paredes (5) has questions. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lionel Messi (10) starts to shoot… or is it a cutback? Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Valentín Barco (8) checks for a teammate. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lionel Messi (10) turns upfield. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Nico Paz (18) takes a touch. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Husam Abu Dahab (4) winds up a shot. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Thiago Almada (16) looks for an outlet. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Abdallah Nasib (3) seeks an outlet. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lionel Messi (10). GGGGoooaaallll!!! Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lionel Messi (10) celebrates his goal. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lionel Messi (10) tried to break free of a defender. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Nicolás Tagliafico (3) on the ball. Jordan vs Argentina, 2026 World Cup, Dallas Stadium, June 27, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) ArgentinaJordanLionel Messi