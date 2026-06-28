Match Photos: World Cup 2026 – Japan vs Sweden at Dallas Stadium

Japan versus Sweden was the game 3 matchup of the group stage at “Dallas Stadium” last Thursday. Once again, Matt Visinsky was on hand for us.

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Japan fans are ready. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Herman Johansson (6) warms up pregame. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Sweden fans understood the assignment. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Ayase Ueda (18) fights off Gabriel Gudmundsson (5). Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Yasin Ayari (18) charges forward. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Kō Itakura (4) outjumps Viktor Gyökeres (17) for the ball. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Zion Suzuki (1) punches the ball safely away. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Viktor Gyökeres (17) tries for a goal. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Daniel Svensson (8) tries to shoot around two defenders. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Anthony Elanga (11) hits a blast. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Sweden celebrates. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Lucas Bergvall (7) escapes a tackle from Ritsu Dōan (10). Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Victor Lindelöf (3) pulls the trigger on a shot. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Ritsu Dōan (10) goes for goal. Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Alexander Bernhardsson (21) tries to block the shot of Keito Nakamura (13). Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Daizen Maeda (11) battles Lucas Bergvall (7). Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Ayase Ueda(18) beats Gabriel Gudmundsson (5). Japan vs Sweden, 2026 World Cup at Dallas Stadium, June 25, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)