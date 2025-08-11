Categories FC Dallas, Major League Soccer Match Photos: FC Dallas vs Portland Timbers, August 2025 by Buzz CarrickAugust 11, 2025August 11, 2025Leave a Comment on Match Photos: FC Dallas vs Portland Timbers, August 2025 FC Dallas began the post-Lucho Acosta era with a positive result against the Portland Timbers. Matt Visinsky was there to get some pics for us. Enjoy. You can find more of Matt’s work on Instagram. Bernie Kamungo holds off two defenders against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Kaick attacks the defense against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Logan Farrington takes a shot against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Patrickson Delgado looks for help against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) FC Dallas celebrates the opening goal against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Michael Collodi looks to create a new nickname with the headband against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Logan Farrington holds off a defender against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lalas Abubakar defends against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Patrickson Delgado drives forward against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Ramiro takes a shot against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Petar Musa pulls the trigger against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Sebastien Ibeagha plays a long pass against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Sebastian Lletget charges upfield against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Sebastian Lletget and Lalas Abubakar celebrate the 2nd FC Dallas goal against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) FC Dallas celebrates the 2nd goal against Portland Timbers, August 9, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Portland Thorns