Match Photos: FC Dallas vs LAFC, August 2025 by Buzz CarrickAugust 25, 2025August 25, 2025Leave a Comment on Match Photos: FC Dallas vs LAFC, August 2025 FCD needs wins but is getting ties, the latest against LAFC. Our man Matt Visinsky was on hand to grab some pics. Enjoy. You can find more of Matt's work on Instagram. FC Dallas gets ready to take on LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Anderson Julio is focused on the ball against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Patrickson Delgado looks for a crack in the defense against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Logan Farrington celebrates his goal against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Sebastien Ibeagha takes a touch against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Kaick lines up a shot against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lalas Abubakar defends Son Heung-min vs LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Christian Cappis gives directions against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Louicius Deedson juggles at halftime of the FC Dallas game against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Logan Farrington charges upfield against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Christian Cappis battles in midfield against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Bernard Kamungo looks for a teammate against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Sam Sarver takes on LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Michael Collodi calms things down against LAFC, August 23, 2025. (Matt Visinsky, 3rd Degree)