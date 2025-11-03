Match Photos: Dallas Trinity vs DC Power

Dallas Trinity came away with the wrong result against DC Power this weekend, but we got the pics anyway.

Our newest photography contributor, Beth Spicer, was on hand to grab some pics for us. You can find her on Instagram.

Enjoy.

Dallas Trinity marches out against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Dallas Trinity XI against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Wayny Balata dribbles against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Camryn Lancaster pushes the ball away from the defense against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Dallas Trinity fans celebrate during the game against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Cyera Hintzen gets past the DC Power defense, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Camryn Lancaster cuts through the defense against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Dallas Trinity celebrates Camryn Lancaster’s goal against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Chioma Ubogagu takes a corner against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Amber Wisner progresses the ball against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Gracie Brian takes in the defense against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Dallas Trinity gets set to take on DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Allie Thornton has her eye on the ball against DC Power, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)

Maya McCutcheon dribbles away from a DC Power defender, November 2, 2025. (Beth Spicer, 3rd Degree)