Gage and Ortiz from Solar SC called into US U15 camp

US U15 Girl’s National Team head coach Vanessa Mann has named 22 players for a training camp and matches in Mexico City during an event that will run from Oct. 22-31, including two players from Solar SC: goalkeeper Harper Gage and midfielder Sophia Ortiz.
The US will take on Uruguay (Oct. 28), Paraguay (Oct. 29) and Mexico (Oct. 30) during the 4 Nations Tournament, a round-robin competition that will be held at the Mexico Football Federation (FMF) High Performance Center.
US U15 GIRLS’ NATIONAL TEAM ROSTER MEXICO CAMP
Goalkeepers (2): Stella Boyd (San Diego Surf SC; Carlsbad, Calif.), Harper Gage (Solar SC; Prosper, Texas)
Defenders (8): Camilla Argote (Players Development Academy; Scotch Plains, N.J.), Kensie Cabral (San Diego Surf SC; San Diego, Calif.), Summer Chin (Southern California Blues SC; La Verne, Calif.), Hailey Cook (Slammers FC HB Koge; Fountain Valley, Calif.), Avery Decker (Ohio Premier SC; Dublin, Ohio), Sullivan Frericks (Tennessee SC; Thompsons Station, Tenn.), Gillian Vega (Players Development Academy; Westfield, N.J.), Nany Zuniga (Eagles SC; Santa Paula, Calif.)
Midfielders (6): Morgan Douce (Ohio Premier SC; Radnor, Ohio), Stella Fallis (San Diego Surf SC; Carlsbad, Calif.), Andrea Lopes (Players Development Academy; Kenilworth, N.J.), Sophia Ortiz (Solar SC; Dallas, Texas), Tali Sherman (Beach FC; Long Beach, Calif.), Nina Stanislaus (Philadelphia Ukrainian Nationals; Fort Washington, Pa.)
Forwards (6): Brooke Chavez (North Carolina Courage Academy; Wake Forest, N.C.), Fifi Garcia (Southern California Blues SC; Huntington Beach, Calif.), Haylie Jackson (San Diego Surf SC; San Marcos, Calif.), Camelia McIntosh (Virginia Development Academy; Oakton, Va.), Shamia Sanders (FC Westlake; New Braunfels, Texas), Nila Sullivan (Athletic Club Florida; Atlanta, Ga.)