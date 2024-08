The Mexico U15 team going to take part in the FMF Super Cup at the Mexican Football Federation facilities in Toluca, State of Mexico this week. FC Dallas U15 striker Xavier Gomez has been named to the squad.

🚨🇲🇽 CONVOCATORIA SUB-15



Esta es la lista de José Antonio Castro para disputar la Supercopa FMF.



Torneo que culmina con el proceso de la identificación de talento llamado “El Camino” donde se jugará ante otras selecciones de zonas de USA y la CONADE. pic.twitter.com/KGX6urHKKP — Sector Básicas (@SectorBasicas) August 5, 2024

Xavier Gomez with Mexico in 2024.