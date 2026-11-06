FCDallas’ Alex Soria called into US U17 (2010s) camp for November friendlies

FC Dallas Academy midfielder Alex Soria has been called into a younger US U17 camp made up of 2010s by head coach Jeremy Hall for a training camp from Nov. 9-17 in San Jose, Costa Rica, as team preparations continue for the 2027 Concacaf World Cup Qualifiers.

Soria, a defensive or linking midfielder, made our most recent Academy signing targert list.

The 17s will first face Canada on Saturday, Nov. 14th (10 am CT) and Costa Rica on Tuesday, Nov. 17th (10 am CT). Both matches will be played at the Costa Rica Football Federation in San Jose, Costa Rica, and streamed on FIFA+.

US U17 Roster For November Friendlies

Goalkeepers (2): Connor Dale (FC Cincinnati; West Palm Beach, Fla.), Luca Irigoyen (Miami Futbol Academy; Miami, Fla.)

Defenders (6): Jeremiah Alexander-Munoz (Charlotte FC; Concord, N.C.), Evan Emmenegger (Real Salt Lake; Appleton, Wis.), Oluwaseyitan Fakiyesi (Atlanta United FC; Marietta, Ga.), Myles Johnson (Columbus Crew; Galena, Ohio), Owen Jorgensen (St. Louis City SC; St. Louis, Mo.), Sam Worcester (Sporting Kansas City; Kansas City, Kan.)

Midfielders (6): Logan Azar (New England Revolution; Hudson, Mass.), Kevin Baldwin (1FSV Mainz 05/GER; Erbach, DE), Noe Santillan (Atlanta United FC; Lawrenceville, Ga.), Alex Soria (FC Dallas; Burleston, Texas), Nathan Tchoumba (Colorado Rapids; Aurora, Colo.), Niccolo Vafiades (New York City FC; Pelham, N.Y.)

Forwards (6): Miles Bryant (Atlanta United FC; Decatur, Ga.), Jamil Danjaji (Columbus Crew; Columbus, Ohio), Alexander Hernandez Bautista (Colorado Rapids; Denver, Colo.), Landon Lucero (Seattle Sounders FC; Seattle, Wash.), Kaeden McDowell (Charlotte FC; Palm Beach, Fla.), Liam Stribling (Nashville SC; Brentwood, Tenn.)