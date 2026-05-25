7 DFW players called up for US U14 Girls National ID Camp

US Soccer has picked 62 players for a US U14 Girls National ID Camp from May 26th to the 31st at the Arthur M. Blank US Soccer National Training Center in Atlanta. Seven young ladies from DFW have been selected for the camp.

GK Harper Gage – D’Feeters Kicks SC; Prosper, Texas

M Michelle Garcia – D’Feeters Kicks SC; Plano, Texas

M Maya Henry – Solar SC; Dallas, Texas

M Sophia Ortiz – Solar SC; Dallas, Texas

M Ruby Webb – Sting Dallas; Forney, Texas

F Avabella James – Sting Dallas; Wylie, Texas

F Ryanne Taylor – Forms Academy; Frisco, Texas

Three 80-player regional mini-camps were held this year for the U.S. Under-14 Girls’ Talent ID Program – one for each region: West, East, and Central – leading up to this US. U14 Girls’ Talent ID National Camp.

The camp will be led by US Soccer West TID Managers Christina Murillo and Krystle Seidel, North TID Managers Lindsay Basalyga and Claire Ward, and South TID Manager Ileana Moschos. Additional female scouts will support the managers in coaching roles.

US Under-15 Girls’ National Team head coach Vanessa Mann will also attend the camp.

U.S. UNDER-14 GIRLS’ NATIONAL ID CAMP

Goalkeepers (6): Stella Boyd (San Diego Surf SC; Carlsbad, Calif.), Gianna Brown (Lamorinda SC; Pinole, Calif.), Harper Gage (D’Feeters Kicks SC; Prosper, Texas), Sloane Thompson (Cleveland Force SC; Moreland Hill, Ohio), Sadie Widlansky (Florida United SC; Parkland, Fla.), Eva Wyspianski (Penn Fusion SA; Bryn Mawr, Pa.)

Defenders (18): Camilla Argote (Players Development Academy; Scotch Plains, N.J.), Rowen Briggs (Richmond United SC; Glen Allen, Va.), Kensie Cabral (San Diego Surf SC; San Diego, Calif.), Ava Jaymes Chesnik (Tennessee SC; Franklin, Tenn.), Summer Chin (Southern California Blues SC; La Verne, Calif.), Hailey Cook (Slammers FC HB Koge; Fountain Valley, Calif.), Emerson Crumley (Cleveland Force SC; Amherst, Ohio), Cora Dugan (Real Colorado; Denver, Colo.), Karis Edwards (Florida Premier FC; Lutz, Fla.), Sullivan Frericks (Tennessee SC; Thompsons Station, Tenn.), Brylee Hamilton (Virginia Development Academy; Woodbridge, Va.), Marta Lopez (Fort Wayne United FC; Fort Wayne, Ind.), Kinley Minyard (Lonestar SC; Cedar Park, Texas), Sereen Papp (San Francisco Elite Academy; San Francisco, Calif.), Ava Ramberg (Sting Austin; Austin, Texas), Abby Rolfes (SC del Sol; Glendale, Ariz.), Gillian Vega (Players Development Academy; Westfield, N.J.), Naiany Zuniga (Eagles SC; Santa Paula, Calif.)

Midfielders (24): Sophia Barnes (Bethesda SC; Rockville, Md.), Teagan Borges (Almaden FC; San Jose, Calif.), Brooke Chavez (North Carolina Courage Academy; Wake Forest, N.C.), Sarah Criss (Philadelphia Ukrainian Nationals; Warminster, Pa.), Morgan Douce (Ohio Premier SC; Radnor, Ohio), Michelle Garcia (D’Feeters Kicks SC; Plano, Texas), Ella Hall (Tulsa Greenwood SC; Owasso, Okla.), Maya Henry (Solar SC; Dallas, Texas), Aubree Hovis (Utah Royals Arizona; Glendale, Ariz.), Haylie Jackson (San Diego Surf SC; San Marcos, Calif.), Sloane Kelly (Ohio Premier SC; Cincinnati, Ohio), Clarisse Lee (Southern California Blues SC; Santa Ana, Calif.), Andrea Lopes (Players Development Academy; Morris Plains, N.J.), Mattingly Morrison (St. Louis Scott Gallagher; St. Louis, Mo.), Sophia Ortiz (Solar SC; Dallas, Texas), Florence Schweer (Arlington SA; McLean, Va.), Maya Sher (Arsenal FC, ENG; London, England), Tali Sherman (Beach FC; Long Beach, Calif.), Radha Sonthalia (City SC San Diego; San Diego, Calif.), Nina Stanislaus (Philadelphia Ukrainian Nationals; Fort Washington, Pa.), Alva Tucker (AE Prat; Tampa, Fla.), Celyn Toledo Jarquin (North Carolina Fusion; Winston-Salem, N.C.), Malea Valdeabella (St. Louis Scott Gallagher; Wildwood, Mo.), Ruby Webb (Sting Dallas; Forney, Texas)

Forwards (14): Emily Bernachea (Florida United SC; Fort Lauderdale, Fla.), Teagan Callahan (Pateadores SC; Rancho Santa Margarita, Calif.), Ngozi Dike (World Class FC; Teaneck, N.J.), Ariah Dominguez (San Diego Surf SC; Murietta, Calif.), Feifei Garcia (Southern California Blues SC; Huntington Beach, Calif.), Aubrey Griffin (Concorde Fire; Columbus, Ga.), Dahlia Hutchins (Lamorinda SC; Lafayette, Calif.), Avabella James (Sting Dallas; Wylie, Texas), Priya Johnson (Mountain View Los Altos SC; Castro Valley, Calif.), Shamia Sanders (Sting Austin; New Braunfels, Texas), Quinn Spurlock (Springfield / South County Youth Club; Fairfax Station, Va.), Piper Sturrock (Washington Premier FC; Gig Harbor, Wash.), Ryanne Taylor (Forms Academy; Frisco, Texas), Mila Wrobel (Internationals SC; Mantua, Ohio)