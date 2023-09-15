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2023 FC Dallas player salaries

by Buzz CarrickLeave a Comment on 2023 FC Dallas player salaries

Here’s the 2023 MLSPA release of all the FC Dallas player salaries on Sept 15, 2023.  Updates from the early season list are in Blue below (Illarramendi, Fraser, Ansah, and Lletget).

2023 FC Dallas Player Salaries

Keep in mind that players who join mid-season are on prorated half-season numbers.

PlayerBaseGuaranteed Comp
Jesús Ferreira$1,650,000$1,852,000
Paul Arriola$1,550,000$1,729,400
Alan Velasco$1,200,000$1,401,000
Jesús Jiménez$1,100,000$1,219,927
Sebastian Lletget$700,000$791,250
Facundo Quignón$836,000$890,627
Paxton Pomykal$800,000$908,000
José Antonio Martínez$700,000$773,000
Sebastien Ibeagha$520,000$583,625
Marco Farfán$425,000$457,813
Jáder Obrian$382,500$467,100
Ema Twumasi$320,000$339,300
Asier Illarramendi$300,000$339,750
Jimmy Maurer$300,000$317,938
Maarten Paes$300,000$337,500
Geovane Jesus$250,000$297,000
Dante Sealy$250,000$277,301
Nkosi Tafari$240,750$240,750
Edwin Cerrillo$149,500$164,500
Eugene Ansah$200,000$302,833
Liam Fraser$130,000$157,750
Collin Smith$130,000$135,000
Justin Che$125,000$134,209
Antonio Carrera$85,444$104,963
Sam Junqua$85,444$93,777
Bernard Kamungo$85,444$85,444
Amet Korca$85,444$85,444
José Mulato$85,444$123,627
Tsiki Ntsabeleng$85,444$85,444
Herbert Endeley$67,360$67,360
Nolan Norris$67,360$86,002
Isaiah Parker$67,360$77,360
Tarik Scott$67,360$83,302

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