Here’s the 2023 MLSPA release of all the FC Dallas player salaries on Sept 15, 2023. Updates from the early season list are in Blue below (Illarramendi, Fraser, Ansah, and Lletget).
2023 FC Dallas Player Salaries
Keep in mind that players who join mid-season are on prorated half-season numbers.
|Player
|Base
|Guaranteed Comp
|Jesús Ferreira
|$1,650,000
|$1,852,000
|Paul Arriola
|$1,550,000
|$1,729,400
|Alan Velasco
|$1,200,000
|$1,401,000
|Jesús Jiménez
|$1,100,000
|$1,219,927
|Sebastian Lletget
|$700,000
|$791,250
|Facundo Quignón
|$836,000
|$890,627
|Paxton Pomykal
|$800,000
|$908,000
|José Antonio Martínez
|$700,000
|$773,000
|Sebastien Ibeagha
|$520,000
|$583,625
|Marco Farfán
|$425,000
|$457,813
|Jáder Obrian
|$382,500
|$467,100
|Ema Twumasi
|$320,000
|$339,300
|Asier Illarramendi
|$300,000
|$339,750
|Jimmy Maurer
|$300,000
|$317,938
|Maarten Paes
|$300,000
|$337,500
|Geovane Jesus
|$250,000
|$297,000
|Dante Sealy
|$250,000
|$277,301
|Nkosi Tafari
|$240,750
|$240,750
|Edwin Cerrillo
|$149,500
|$164,500
|Eugene Ansah
|$200,000
|$302,833
|Liam Fraser
|$130,000
|$157,750
|Collin Smith
|$130,000
|$135,000
|Justin Che
|$125,000
|$134,209
|Antonio Carrera
|$85,444
|$104,963
|Sam Junqua
|$85,444
|$93,777
|Bernard Kamungo
|$85,444
|$85,444
|Amet Korca
|$85,444
|$85,444
|José Mulato
|$85,444
|$123,627
|Tsiki Ntsabeleng
|$85,444
|$85,444
|Herbert Endeley
|$67,360
|$67,360
|Nolan Norris
|$67,360
|$86,002
|Isaiah Parker
|$67,360
|$77,360
|Tarik Scott
|$67,360
|$83,302