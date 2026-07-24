Three DFW ladies named to US U16 for two games against Mexico

US U16 Girls’ National Team head coach Katie Schoepfer has named 24 players for a training camp at the Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center in Fayetteville, Ga., that will run from July 24 through August. 2.

Named to camp are three young ladies from the DFW area. Keeper Camille Barrett and defender Addison Staats from Solar SC, and Harper Remington from Forms Academy. Remington has also played for Dallas Hornets MLS Next (boys) side.

The USA will face Mexico in two matches, on Wednesday, July 29 (6 p.m. ET) and Saturday, Aug. 1 (10 am ET). Both games will be held on Field 3 at the U.S. Soccer NTC.

US U16 Roster for Mexico Games

Goalkeepers (3): Camille Barrett (Solar SC; Plano, Texas), Hannah Gorman (Cleveland Force SC; Hudson, Ohio), Carmen O’Dea (FC Barcelona, ESP; Barcelona, Spain)

Defenders (9): Tian Ettelson (New York SC; Old Greenwich, Conn.), Cali Hejduk (Columbus United SC; Westerville, Ohio), Brielle Hopkins (Charlotte SA; Charlotte, N.C.), Mercy Karson (Mustang SC; Walnut Creek, Calif.), Harper Remington (Forms Academy; Fairview, Texas), Addison Staats (Solar SC; Forney, Texas), Emma Sullivan (San Juan SC; Carmichael, Calif.), Cassandra Travers (Mountain View Los Altos SC; Santa Cruz, Calif.), Lilly Yakel (Portland Thorns Academy; Camas, Wash.)

Midfielders (7): Natalia Hanson (Penn Fusion SA; Coatesville, Pa.), Flo Ibsen (Mountain View Los Altos SC; Redwood City, Calif.), Zoey Nelson (San Diego Surf SC; Seattle, Wash.), Valentina Perrotta (DC Power FC; Rockville, Md.), Avery Walbruch (La Roca FC; Highland, Utah), Kiyomi Yoshimura (Mountain View Los Altos SC; Santa Clara, Calif.), Hannah Yu (Nationals SC; Troy, Mich.)

Forwards (5): Anaya Bursey (Real Colorado; Broomfield, Colo.), Kayleigh Cabigon (San Diego Surf SC; San Diego, Calif.), Dylan Ohm (Penn Fusion SA; Media, Pa.), Elan Orrico (Northwest Indiana Lions United; Valparaiso, Ind.), Ava Penn (Los Angeles Breakers FC; Santa Monica, Calif.)