Match Photos: World Cup 2026 – Argentina vs Austria at Dallas Stadium

It was (mostly) the Lionel Messi show at Dallas Stadium (aka AT&T Stadium) in Arlington yesterday for Argentina vs. Austria. Matt Visinsky was there for the pics. Enjoy.

You can find more of Matt’s work on Instagram.

Lionel Messi (10) and his Argentina teammates prepare to take on Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Lionel Messi (10) holds off Alexander Prass (22). Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Enzo Fernández (24) shoots for goal. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Lionel Messi (10) cuts back inside. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Argentina celebrates. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Konrad Laimer (20) surveys the opposition. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Facundo Medina (25) brings down the ball under pressure. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Lionel Messi (10) passes through the pressure. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Marcel Sabitzer (9) prepares to take on Cristian Romero (13). Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Lionel Messi (10) passes up the line. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Lionel Messi (10) fights off multiple defenders. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Lionel Messi (10) attempts to go around Alexander Schlager (1). Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Michael Gregoritsch (11) battles Lisandro Martínez (6) in an aerial duel. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)

Lionel Messi (10) dribbles through traffic. Argentina vs Austria, World Cup 2026, June 22, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree)