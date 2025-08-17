Categories Texoma FC, USL Match Photos: Texoma FC vs Chattanooga Red Wolves, August 2025 by Buzz CarrickAugust 17, 2025August 17, 2025Leave a Comment on Match Photos: Texoma FC vs Chattanooga Red Wolves, August 2025 Texoma FC fell 1-0 to Chattanooga Red Wolves at home on Saturday night. Photo contributor Mike Brooks was on hand and got some great pics to share with us. You can find Mike on his website and Instagram. (He also shoots FC Dallas games.) Enjoy. The teams march out as Texoma FC readies to play Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Young fans are ready to support Texoma FC as they take on Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Players stand for the anthem as Texoma FC readies to play Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Angelo Calfo (5) warms up prior to Texoma FC hoisting Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Coach Adrian Forbes yells instructions are his Texoma FC side take on Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Ajmeer Spengler (10) fires for goal off a free kick as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Angelo Calfo (5) passes as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Coach Adrian Forbes gives his team a talking to during a break as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Angelo Calfo (5) heads the ball clear as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Javier Garcia (13) passes out as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Captain Jordan Chavez (12) looks for the ball as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Will Perkins (22) looks for a teammate as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) TJ Baker (23) keeps his eye on the ball as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Lamin Jawneh (30) drives forward as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Brandon McManus (7) posts up as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) TJ Baker (23) cuts back with the ball as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Ajmeer Spengler (10) dribbled upfield as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Lamin Jawneh (30) takes a shot as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Diego Pepi (9) crosses as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Diego Pepi (9) collects the ball while Brayan Paddila (35) looks on as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree) Diego Pepi (9) ties to dink the ball over the keeper as Texoma FC takes Chattanooga Red Wolves, August 16, 2025. (Mike Brooks, 3rd Degree)