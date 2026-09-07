Match Photos: FC Dallas vs Sporting KC, Sept 2026

FC Dallas finally ended its epic road slog, making it home to Toyota Stadium and the new East Stand to take on Sporting KC last Saturday evening. Mike Brooks was on hand and was kind enough to share some pics with us.

You can find more pics by Mike on his website and Instagram.

The new East Stand makes its debut with FC Dallas taking on Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Petar Musa (9) of FC Dallas plays a pass for an assist to Logan Farrington (23) against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Logan Farrington (23) of FC Dallas shoots (and scores) against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Nolan Norris (3) of FC Dallas fights for position against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Kaick (55) of FC Dallas shoots against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Petar Musa (9) of FC Dallas cuts back against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Jonathan Sirois (4) of FC Dallas claims the cross against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Bernie Kamungo (77) cuts into the box against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

FC Dallas’ Logan Farrington (23) plays off the movement of Petar Musa (9) against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Shaq Moore (18) of FC Dallas denies an attack against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Bernie Kamungo (77) of FC Dallas floats a cross against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

FC Dallas plays in front of the new East Stand against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Bernie Kamungo (77) and Shaq Moore (18) try to stay cool against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Sebastien Ibeagha (25) smashes the opposition against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Petar Musa (9) of FC Dallas has his shoulder/collar bone checked out against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Petar Musa (9) of FC Dallas takes and converts a penalty kick against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

Sam Sarver (28) of FC Dallas fights through a tackle by a Sporting KC defender, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

FC Dallas celebrates the goal scored by Kaick (55) against Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)

FC Dallas Head Coach Eric Quill celebrates his side’s win over Sporting KC, September 5, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree)