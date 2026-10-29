Categories FC Dallas, Major League Soccer, Match Photos Match Photos: FC Dallas vs Columbus Crew, October 2026 by Buzz CarrickOctober 29, 2026October 29, 2026Leave a Comment on Match Photos: FC Dallas vs Columbus Crew, October 2026 FC Dallas got beaten pretty soundly, 2-0, by the Columbus Crew on Wednesday evening at Toyota Stadium. Mike Brooks was kind enough to share his pics with us. You can find more pics by Mike on his website and Instagram. Coach Eric Quill walks out before his side faces the Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Daniel Job (7) prior to FC Dallas facing the Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Santiago Moreno (10) expresses his frustration, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Shaq Moore (18) fires on goal, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Petar Musa (9) rises up to smash a header toward goal, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Bernie Kamungo (77) presses a defender, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Santiago Moreno (10) cuts back with Bernie Kamungo (77) in support, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Daniel (42) makes sure the hopeful Crew shot is going over, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Petar Musa (9) dodges the sprinklers at halftime, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Christian Cappis (12) escapes two defenders in midfield, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Bernie Kamungo (77) lines up a cross for a header, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Ramiro (17) looks for help, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Shaq Moore (18) has questions for the assistant referee, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) A FCD fan cheers on his team, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Petar Musa (9) drills a shot at the keeper, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Joaquín Valiente (21) pulls the trigger, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Herman Johansson (14) drives a cross, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Anderson Julio (11) shots for goal, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Coach Eric Quill gives instructions to his side, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Daniel Job (7) cuts back against the defense, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Anderson Julio (11) drives forward, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Kaick (55) leaves the field disappointed, FC Dallas vs Columbus Crew, October 28, 2026. (Mike Brooks, 3rd Degree) Columbus Crew