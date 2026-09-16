FCD’s Alex Soria called into US U17s for friendlies in Spain

FC Dallas midfielder Alex Soria is among the 22 players called into the US U17 National Team by head coach Jeremy Hall for an international training camp from September 21st until October 4th in San Pedro Del Pinatar, Spain, as part of preparations for 2027 Concacaf World Cup Qualifiers.

During the window, the team will play all four matches at Pinatar Arena.

Four Friendlies

Sept 26 Scotland Sept 29 Netherlands Oct 1 Belgium Oct 3 France

US U17 Roster for Spain Camp

Goalkeepers (2): Connor Dale (FC Cincinnati; West Palm Beach, Fla.), Jason Nemo Jr (Chicago Fire FC; Evanston, Ill.)

Defenders (8): Jeremiah Alexander-Munoz (Charlotte FC; Concord, N.C.), Lennox Alvarado (Orlando City SC; Cape Coral, Fla.), Luca Antongirolami (Sporting Kansas City; Kansas City, Mo.), Oluwaseyitan Fakiyesi (Atlanta United FC; Marietta, Ga.), Owen Jorgensen (St. Louis City SC; St. Louis, Mo.), Landon Mulvenna (Philadelphia Union; Philadelphia, Pa.), Rocky Rommel (San Jose Earthquakes, Modesto, Calif.), Alex Soria (FC Dallas; Burleston, TX.)

Midfielders (6): Anthony Applewhaite (1FSV Mainz 05; Frankfurt, DE), Kevin Baldwin (1FSV Mainz 05; Erbach, DE), Vincenzo DAnnunzio (Feyenoord Rotterdam; Los Angeles, Calif.), Christopher Morales (Chicago Fire FC; Chicago, Ill.), William Recupero (VfB Stuttgart; Stuttgart, DE), Nathan Tchoumba (Colorado Rapids; Aurora, Colo.)

Forwards (6): Román Avakian Gomez (1FSV Mainz 05; San Diego, Calif.), Jamil Danjaji (Columbus Crew; Columbus, Ohio), Landon Lucero (Seattle Sounders FC; Seattle, WA.), Kaeden McDowell (Charlotte FC; Palm Beach, Fla.), Paxon Ruffin (CF Monterrey; Hollywood, Fla.), Liam Stribling (Nashville SC; Brentwood, TN)