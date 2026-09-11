FC Dallas’ Ros and Clark called into combined US U15/U16 September camp

FC Dallas Academy players Diego Ros and Lincoln Clark are among the forty-eight players called up for a US Under-16 and U-15 Boys National Teams concurrent training camp from September 10-17 at the Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center in Fayetteville, Ga.
the U16s (2011s) are led by Coach Ross Brady and the U15s (2012s) led by interim head coach Mutanda Kwesele.
Ros is a central midfielder and a recent addition to FC Dallas from Barca USA. He’s been playing up with the U18s in preseason and is rumored to be on a hybrid contract with NTSC.
Clark is also a central mid and has been with FCD since at least U12. He took part in multiple US U14 ID camps last year.
US U16 BOYS’ NATIONAL TEAM
Goalkeepers (3): Alex Bayraktarov (Chicago Fire FC; Hoffman Estates, Ill.), Zach Lapierre (New England Revolution; Somers, Conn.), Luan Silva (Orlando City SC; Orlando, Fla.)
Defenders (8): Reggie Bailey (San Jose Earthquakes; Pleasanton, Calif.), Aidan Carlos (Los Angeles FC; Rialto, Calif.), Zorion Civil (Orlando City SC; Land O Lakes, Fla.), Malachi Joseph (Red Bull New York; Elizabeth, N.J.), Mason Moskau (Atlanta United FC), Ethan O’Neil (San Diego FC; San Diego, Calif.), Easton Odom (San Diego FC; La Mesa, Calif.), Mason Washington (Los Angeles FC; Lancaster, Calif.)
Midfielders (7): Immanuel Adewunmi (Columbus Crew; Ann Arbor, Mich.), Thomas Dimaria (St. Louis City SC; St. Louis, Mo.), Chris Gonzalez (Houston Dynamo FC; Houston, Texas), Jackson Gordon (Valencia CF/ESP; Fort Lauderdale, Fla.), Samuel Harris (FC Cincinnati; St. Charles, Mo.), Diego Ros (FC Dallas; Casa Grande, Ariz.), Levi Welch (Los Angeles FC; Los Angeles, Calif.)
Forwards (6): Romualdo Aguirre (CF Monterrey/MEX; Saltillo, Coahuila, MX), Daniel Brown (Charlotte FC; Durham, N.C.), Nosa Osagie (Minnesota United FC; Plymouth, Minn.), Kenzynton Pierre (Houston Dynamo FC; Houston, Texas), Gabriel Vasquez Carmichael (D.C. United; Gaithersburg, Md.), Leonardo Woehl (Columbus Crew; Mequon, Wis.)
US U15 BOYS’ NATIONAL TEAM
Goalkeepers (3): Sean Fields (Los Angeles Galaxy; Aliso Viejo, Calif.), Mario Martinez Reyes (Orlando City SC; Bradenton, Fla.), Owen Rodier (Inter Miami CF; Palmetto Bay, Fla.)
Defenders (8): German Del Toro (San Jose Earthquakes; Herald, Calif.), Tyler Edwards (Red Bull New York Southington, Conn.), Jahiel Johnson (FC Cincinnati; Cincinnati, Ohio), Caleb Loriston (New York City FC; East Northport, N.Y.), Charles Owensby (Atlanta United FC; Chattanooga, Tenn.), Jackson Rhodes (Atlanta United FC; Smyrna, Ga.), Isaiah Soto Vargas (El Paso Locomotive FC; Las Cruces, N.M.), Manuel Vasquez (Houston Dynamo FC; Houston, Texas)
Midfielders (7): Lincoln Clark (FC Dallas; McKinney, Texas), Jonathan David (Red Bull New York; Kenilworth, N.J.), Ezra Guyette (San Jose Earthquakes; Oakland, Calif.), Eduardo Iglesias (Houston Dynamo FC; Fulshear, Texas), Koa Kreps (San Diego FC; San Diego, Calif.), Anthony Nunez (Los Angeles FC; Bakersfield, Calif.), Diego Roque (New York City FC; Brooklyn, N.Y.)
Forwards (6): Cyro Barrios Ramirez (Red Bull New York; Harrison, N.J.), Sebastian Bennett (Inter Miami CF; Miami, Fla.), Bodie Mass (FC Florida; Stuart, Fla.), Nehemias Molina Baladi (Orlando City SC; St. Cloud, Fla.), Juan Perez Rios (Seattle Sounders FC; Sammamish, Wash.), Jaxon Vereen (New York City FC; Trumbull, Conn.)