Categories International Soccer, World Cup 26 Match Photos: World Cup 2026 Semifinal – France vs Spain at Dallas Stadium by Buzz CarrickJuly 19, 2026Leave a Comment on Match Photos: World Cup 2026 Semifinal – France vs Spain at Dallas Stadium The France vs Spain Semifinal of World Cup 2026 took place at Dallas Stadium on Tuesday. Our man, Matt Visinsky, was on hand for the pictures. You can find more of Matt’s work on Instagram. Kylian Mbappé (10) warms up. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Kylian Mbappé (10) is ready to go. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Spain walks out for the anthems. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Kylian Mbappé (10) leads out France. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lamine Yamal (19). France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Kylian Mbappé (10) on the ball. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Dani Olmo (10). France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Adrien Rabiot (14) holds off Álex Baena (15). France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lamine Yamal (19) tackles Kylian Mbappé (10). France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Dayot Upamecano (4) can’t believe it. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Kylian Mbappé (10) can’t believe it either. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lamine Yamal (19) on the ball. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Rodri (16) escapes from Michael Olise (11). France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Michael Olise (11) escapes from Rodri (16). France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Mike Maignan (16) dives for the ball. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Kylian Mbappé (10) charges ahead. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Dani Olmo (10) winds up. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lamine Yamal (19) flees France. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Maxence Lacroix (26) says there is no way. France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Lamine Yamal (19). France vs Spain, 2026 World Cup, Dallas Stadium, July 14, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) AT&T StadiumDallas StadiumFranceKylian MbappéLamine YamalSpain