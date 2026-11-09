Categories FC Dallas, Major League Soccer, Match Photos Match Photos: FC Dallas vs Colorado Rapids, Decision Day, November 2026 by Buzz CarrickNovember 9, 2026November 9, 2026Leave a Comment on Match Photos: FC Dallas vs Colorado Rapids, Decision Day, November 2026 FC Dallas took care of the Colorado Rapids on Decision Day 2026 this past weekend. It was arguably their best performance of the year. Matt Visinsky got us some pics. Enjoy. You can find more of Matt’s work on Instagram. Daniel Job (7) drives forward with the ball against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Ramiro (17) tries to calm things down against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Osazr Urhoghide (3) and Kaick (55) close down Morgan Whittaker (7) against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Herman Johansson moves upfield against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Kaick (55) cuts back against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Petar Musa (9) shoots for the back post against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Daniel Job (7) takes a shot against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Joaquín Valiente (21) surveys the defense against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Petar Musa (9) sums up his day against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Osaze Urhoghide (3) dribbles out of the back against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Shaq Moore (18) plays a long pass against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Logan Farrington (23) prepares to make a move against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Santiago Moreno (10) wins a header against Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Sam Sarver (28) escapes his defender Colorado Rapids on Decision Day 2026 – November 7, 2026. (Matt Visinsky, 3rd Degree) Colorado RapidsDecision DayFC DallasMajor League SoccerMLS