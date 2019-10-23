Player Salaries | FC Dallas

These numbers are from the 2026 MLSPA salary guide of all the FC Dallas player salaries updated on May 129, 2026.
FC Dallas 2026 Salary Numbers
|Player
|Base Salary
|Guaranteed Comp
|Roster Note
|Petar Musa
|$2,450,000
|$2,880,000
|Designated Player
|Santiago Moreno
|$803,125
|$938,387
|Designated Player
|Shaq Moore
|$800,000
|$870,000
|TAM Player
|Anderson Julio
|$750,000
|$820,000
|TAM Player
|Sebastien Ibeagha
|$730,000
|$793,625
|Herman Johansson
|$600,000
|$740,000
|TAM Player
|Osaze Urhoghide
|$580,000
|$643,982
|TAM Player
|Ramiro (Benetti)
|$575,000
|$575,000
|Lalas Abubakar
|$460,000
|$495,000
|Louicius Deedson
|$400,000
|$450,319
|Geovane (de Jesus Rocha)
|$400,000
|$447,000
|U22 Initiative
|Joaquín Valiente
|$400,000
|$442,022
|TAM Player
|Logan Farrington
|$350,000
|$417,000
|Enes Sali
|$350,000
|$395,000
|U22 Initiative
|Christian Cappis
|$352,000
|$352,000
|Ran Binyamin
|$275,000
|$302,083
|U22 Initiative
|Patrickson Delgado
|$260,000
|$286,280
|U22 Initiative
|Bernard Kamungo
|$250,000
|$281,000
|Jonathan Sirois
|$250,000
|$267,625
|Tsiki Ntsabeleng
|$230,000
|$257,000
|Loan out
|Kaick (Ferreira)
|$200,000
|$251,900
|U22 Initiative
|Nolan Norris
|$200,000
|$218,642
|Homegrown
|Michael Collodi
|$113,400
|$125,825
|Homegrown
|Álvaro Augusto
|$113,400
|$125,518
|Brooks Thompson
|$113,400
|$113,400
|Loan in Lex SC
|Sam Sarver
|$113,400
|$113,400
|Nicholas Simmonds
|$88,025
|$102,704
|GA
|Daniel Baran
|$88,025
|$102,241
|HG, loan out NTSC
|Diego García
|$88,025
|$101,666
|Homegrown
|Malachi Molina
|$88,025
|$100,741
|HG, loan out NSH
|Joshua Torquato
|$88,025
|$96,025
|Homegrown
|Slade Starnes
|$88,025
|$93,472
|Homegrown
|Ricky Louis
|$88,025
|$88,858
|GA
|Caleb Swann
|$88,025
|$88,025
|Homegrown
|Enzo Newman
|$88,025
|$88,025
|Loan out NTSC
|Jaidyn Contreras
|$88,025
|$88,025
|HG, loan out NTSC
|Kaka Scabin
|$88,025
|$88,025
|HG, loan out NTSC
The MLSPA listed Malachi Molina as a Nashville SC player even though he’s on loan to them from FCD. I assume it’s cause he’s on Nash’s cap, although he is a homegrown and cap-free? Officially, he’s still an FCD player, so I added him. Nashville has him on loan to Huntsville City FC.