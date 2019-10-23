Player Salaries | FC Dallas

These numbers are from the 2026 MLSPA salary guide of all the FC Dallas player salaries updated on May 129, 2026. 

FC Dallas 2026 Salary Numbers

PlayerBase SalaryGuaranteed CompRoster Note
Petar Musa$2,450,000$2,880,000Designated Player
Santiago Moreno$803,125$938,387Designated Player
Shaq Moore$800,000$870,000TAM Player
Anderson Julio$750,000$820,000TAM Player
Sebastien Ibeagha$730,000$793,625 
Herman Johansson$600,000$740,000TAM Player
Osaze Urhoghide$580,000$643,982TAM Player
Ramiro (Benetti)$575,000$575,000 
Lalas Abubakar$460,000$495,000 
Louicius Deedson$400,000$450,319 
Geovane (de Jesus Rocha)$400,000$447,000U22 Initiative
Joaquín Valiente$400,000$442,022TAM Player
Logan Farrington$350,000$417,000 
Enes Sali$350,000$395,000U22 Initiative
Christian Cappis$352,000$352,000 
Ran Binyamin$275,000$302,083U22 Initiative
Patrickson Delgado$260,000$286,280U22 Initiative
Bernard Kamungo$250,000$281,000 
Jonathan Sirois$250,000$267,625 
Tsiki Ntsabeleng$230,000$257,000Loan out
Kaick (Ferreira)$200,000$251,900U22 Initiative
Nolan Norris$200,000$218,642Homegrown
Michael Collodi$113,400$125,825Homegrown
Álvaro Augusto$113,400$125,518 
Brooks Thompson$113,400$113,400Loan in Lex SC
Sam Sarver$113,400$113,400 
Nicholas Simmonds$88,025$102,704GA
Daniel Baran$88,025$102,241HG, loan out NTSC
Diego García$88,025$101,666Homegrown
Malachi Molina$88,025$100,741HG, loan out NSH
Joshua Torquato$88,025$96,025Homegrown
Slade Starnes$88,025$93,472Homegrown
Ricky Louis$88,025$88,858GA
Caleb Swann$88,025$88,025Homegrown
Enzo Newman$88,025$88,025Loan out NTSC
Jaidyn Contreras$88,025$88,025HG, loan out NTSC
Kaka Scabin$88,025$88,025HG, loan out NTSC

The MLSPA listed Malachi Molina as a Nashville SC player even though he’s on loan to them from FCD. I assume it’s cause he’s on Nash’s cap, although he is a homegrown and cap-free? Officially, he’s still an FCD player, so I added him. Nashville has him on loan to Huntsville City FC.