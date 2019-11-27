Depth Chart | FC Dallas

Here’s our take on the FC Dallas Depth Chart.

This Depth Chart is a constant work in progress, and I try to keep it updated.

Eric Quill’s midseason 3-4-3 for 2026

I’m tired of redoing this every time Quill changes formations. So I’m just going to leave this 3-4-3 here as well.

Musa
Julio
Farrington
Simmonds
Moreno
Delgado		Valiente
Sarver
Kamungo
Torquato		Ramiro
Cappis
Holstad
Garcia		Kaick
Binyamin
Swann		Johansson
Louis
Norris
Augusto		Urhoghide
Ibeagha
Abubakar		Moore
Starnes
Daniel
Sirois
Collodi

Eric Quill’s midseason 4-4-2 for 2026

It’s been a solid run in the 4-4-2 now, so I’m going to adjust this. Which probably means Wuill will switch back to 3-5-2 next week.

I try to list every player just once, even though it doesn’t work like that in the real world.

Musa
Farrington
Simmonds
Moreno
Julio
Louis
Delgado
Kamungo		Ramiro
Cappis
Holstad
Garcia
Kaick
Binyamin
Swann		Valiente
Sarver
Norris
Torquato		Moore
Augusto
Urhoghide
Ibeagha
Abubakar
Starnes		Johansson
Daniel
Sirois
Collodi

And since numbers matter, I’ve included the natural number designation with each position.

Striker (9)

Petar Musa
Logan Farrington
Nick Simmonds

Off Striker (10)

Santiago Moreno
Anderson Julio
Ricky Louis

Left Mid (3-4)

Patrickson Delgado
Bernardo Kamungo
Louicius Deedson

Left Pivot (6)

Ramiro
Christian Cappis
Clay Holstad
Diego Garcia

Right Pivot (8)

Kaick
Ran Binyamin
Caleb Swann

Right Mid (2)

Joaquín Valiente
Sam Sarver

Left Back (5)

Nolan Norris
Josh Torquato

Left Center Back (3-6)

Shaq Moore
Álvaro Augusto

Right Center Back (3)

Osaze Urhoghide
Sebastien Ibeagha
Lalas Abubakar
Slade Starnes

Right Back (2)

Herman Johansson

Goalkeeper (1)

Daniel
Jonathan Sirois
Michael Collodi