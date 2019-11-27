Depth Chart | FC Dallas

Here’s our take on the FC Dallas Depth Chart.

This Depth Chart is a constant work in progress, and I try to keep it updated.

Eric Quill’s midseason 3-4-3 for 2026

I’m tired of redoing this every time Quill changes formations. So I’m just going to leave this 3-4-3 here as well.

Musa

Julio

Farrington

Simmonds Moreno

Delgado Valiente

Sarver Kamungo

Torquato Ramiro

Cappis

Holstad

Garcia Kaick

Binyamin

Swann Johansson

Louis Norris

Augusto Urhoghide

Ibeagha

Abubakar Moore

Starnes Daniel

Sirois

Collodi

Eric Quill’s midseason 4-4-2 for 2026

It’s been a solid run in the 4-4-2 now, so I’m going to adjust this. Which probably means Wuill will switch back to 3-5-2 next week.

I try to list every player just once, even though it doesn’t work like that in the real world.

Musa

Farrington

Simmonds

Moreno

Julio

Louis Delgado

Kamungo Ramiro

Cappis

Holstad

Garcia

Kaick

Binyamin

Swann Valiente

Sarver Norris

Torquato Moore

Augusto

Urhoghide

Ibeagha

Abubakar

Starnes Johansson Daniel

Sirois

Collodi

And since numbers matter, I’ve included the natural number designation with each position.

Striker (9)

Petar Musa

Logan Farrington

Nick Simmonds

Off Striker (10)

Santiago Moreno

Anderson Julio

Ricky Louis

Left Mid (3-4)

Patrickson Delgado

Bernardo Kamungo

Louicius Deedson

Left Pivot (6)

Ramiro

Christian Cappis

Clay Holstad

Diego Garcia

Right Pivot (8)

Kaick

Ran Binyamin

Caleb Swann

Right Mid (2)

Joaquín Valiente

Sam Sarver

Left Back (5)

Nolan Norris

Josh Torquato

Left Center Back (3-6)

Shaq Moore

Álvaro Augusto

Right Center Back (3)

Osaze Urhoghide

Sebastien Ibeagha

Lalas Abubakar

Slade Starnes

Right Back (2)

Herman Johansson

Goalkeeper (1)

Daniel

Jonathan Sirois

Michael Collodi