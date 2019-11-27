Depth Chart | FC Dallas

Here’s our take on the FC Dallas Depth Chart.
This Depth Chart is a constant work in progress, and I try to keep it updated.
Eric Quill’s midseason 3-4-3 for 2026
I’m tired of redoing this every time Quill changes formations. So I’m just going to leave this 3-4-3 here as well.
|Musa
Julio
Farrington
Simmonds
|Moreno
Delgado
|Valiente
Sarver
|Kamungo
Torquato
|Ramiro
Cappis
Holstad
Garcia
|Kaick
Binyamin
Swann
|Johansson
Louis
|Norris
Augusto
|Urhoghide
Ibeagha
Abubakar
|Moore
Starnes
|Daniel
Sirois
Collodi
Eric Quill’s midseason 4-4-2 for 2026
It’s been a solid run in the 4-4-2 now, so I’m going to adjust this. Which probably means Wuill will switch back to 3-5-2 next week.
I try to list every player just once, even though it doesn’t work like that in the real world.
|Musa
Farrington
Simmonds
|Moreno
Julio
Louis
|Delgado
Kamungo
|Ramiro
Cappis
Holstad
Garcia
|Kaick
Binyamin
Swann
|Valiente
Sarver
|Norris
Torquato
|Moore
Augusto
|Urhoghide
Ibeagha
Abubakar
Starnes
|Johansson
|Daniel
Sirois
Collodi
And since numbers matter, I’ve included the natural number designation with each position.
Striker (9)
Petar Musa
Logan Farrington
Nick Simmonds
Off Striker (10)
Santiago Moreno
Anderson Julio
Ricky Louis
Left Mid (3-4)
Patrickson Delgado
Bernardo Kamungo
Louicius Deedson
Left Pivot (6)
Ramiro
Christian Cappis
Clay Holstad
Diego Garcia
Right Pivot (8)
Kaick
Ran Binyamin
Caleb Swann
Right Mid (2)
Joaquín Valiente
Sam Sarver
Left Back (5)
Nolan Norris
Josh Torquato
Left Center Back (3-6)
Shaq Moore
Álvaro Augusto
Right Center Back (3)
Osaze Urhoghide
Sebastien Ibeagha
Lalas Abubakar
Slade Starnes
Right Back (2)
Herman Johansson
Goalkeeper (1)
Daniel
Jonathan Sirois
Michael Collodi