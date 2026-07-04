All-Time Numeric Roster | Dallas Trinity FC

Every player that we know of who has worn a number for Dallas Trinity FC.
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Same number.
|Sam Estrada
|2024-25 to 2025-26
1
|Rylee Foster
|Fall 2025
|Madison White
|2024-25
2
|Hannah Davison
|2024-25 to 2025-26
3
|Kiley Dulaney
|2025-26
|Gabby Guillen
|2024-25
4
|Caroline Kelly
|2025-26
|Maya Gordon
|2024-25
5
|Lauren Flynn
|Spring 2025 to Current
|Julia Dorsey
|2024-25
6
|Deb Abiodun
|Spring 25
|Waniya Hudson
|Fall 2024
7
|Rhea Moore
|Fall 2025
|Enzi Broussard
|2024-25
8
|Jenny Danielsson
|2024-25 to Current
9
|Lucy Shepherd
|2024-25 to Fall 2025
10
|Lexi Missimo
|Spring 25 to Current
11
|Mya McCutcheon
|2025-26
|Athalie Palomo
|Spring 2025
12
|Sealy Strawn
|2024-25 to 2025-26
13
|Cyera Hintzen
|2024-25 to Current
14
|Choma Ubogagu
|2024-25 to Current
15
|Shadia Nanyka
|2025-26
|Sam Meza
|Fall 2024
16
|Sydney Cheesman
|Spring 2025 to Current
|Tamara Bolt
|2024-25 to Fall 2025
17
|Jasmine Hamid
|Spring 26 to Current
|Gracie Brian
|2024-25 to Fall 2025
18
19
|Samar Guidry
|2025-26
|Jenna Walker (Winebrenner)
|2024-25
20
|Allie Thornton
|2024-25 to 2025-26
21
|Camyrn Lancaster
|Spring 25 to 2025-26
|Kamdyn Fuller
|Fall 2024
22
|Amber Wisner (Brooks)
|2024-25 to 2025-26
23
24
|Wayny Balata
|2025-26
|Jordyn Hardeman
|2024-25
25
|Lauren Lapomarda
|2025-26
|Natalie Wagner
|2024-25
26
|Tyler McCamey
|Spring 2026
|Kara Gilmore
|2024-25
27
33
|Rachel Pace (McCarthy)
|2024-25
52
88
|Bethany Bos (Balcer)
|Spring 26