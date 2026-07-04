All-Time Numeric Roster | Dallas Trinity FC

Every player that we know of who has worn a number for Dallas Trinity FC.

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Same number.

Sam Estrada2024-25 to 2025-26

1

Rylee FosterFall 2025
Madison White2024-25

2

Hannah Davison2024-25 to 2025-26

3

Kiley Dulaney2025-26
Gabby Guillen2024-25

4

Caroline Kelly2025-26
Maya Gordon2024-25

5

Lauren FlynnSpring 2025 to Current
Julia Dorsey2024-25

6

Deb AbiodunSpring 25
Waniya HudsonFall 2024

7

Rhea MooreFall 2025
Enzi Broussard2024-25

8

Jenny Danielsson2024-25 to Current

9

Lucy Shepherd2024-25 to Fall 2025

10

Lexi MissimoSpring 25 to Current

11

Mya McCutcheon2025-26
Athalie PalomoSpring 2025

12

Sealy Strawn2024-25 to 2025-26

13

Cyera Hintzen2024-25 to Current

14

Choma Ubogagu2024-25 to Current

15

Shadia Nanyka2025-26
Sam MezaFall 2024

16

Sydney CheesmanSpring 2025 to Current
Tamara Bolt2024-25 to Fall 2025

17

Jasmine HamidSpring 26 to Current
Gracie Brian2024-25 to Fall 2025

18

Maja Henriksson2024-25

19

Samar Guidry2025-26
Jenna Walker (Winebrenner)2024-25

20

Allie Thornton2024-25 to 2025-26

21

Camyrn LancasterSpring 25 to 2025-26
Kamdyn FullerFall 2024

22

Amber Wisner (Brooks)2024-25 to 2025-26

23

Haley Berg2024-25

24

Wayny Balata2025-26
Jordyn Hardeman2024-25

25

Lauren Lapomarda2025-26
Natalie Wagner2024-25

26

Tyler McCameySpring 2026
Kara Gilmore2024-25

27

Evan O’Steen2024-25

33

Rachel Pace (McCarthy)2024-25

52

Carolina Swann2025-26

88

Bethany Bos (Balcer)Spring 26