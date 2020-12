Once again, Christian Oseguera was kind enough to share his photos from the Roja League Invierno Denton Doubleheader at Texas Wesleyan University Martin Field.

In game one, Inocentes FC faced Denton Estudiantes. Game two featured the Chisholm Trail Classico between Fort Worth Vaqueros and Denton Diablos.

Inocentes FC vs Denton Estudiantes

Harvey Castro of Estudiantes tries to steal the ball from an Inocentes attacker, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Brandon Terwege of Denton Estudiantes (and SMU) seemingly takes on the entire Inocentes FC defense., December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Denton Estudiantes celebrates a goal against Inocentes FC, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Ryan Shaughnessy of Estudiantes battles an Inocentes defender, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Matt Heffernan of Estudiantes fights off two Inocentes FC defenders, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Mark Roby (2) of Estudiantes walks back upfield after a goal, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Danny Evans of Estudiantes (and Kentucky) traps the ball against Inocentes FC, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Carlos Flores of Estudiantes lines up a free kick against Inocentes FC, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

William Hitchcock of Estudiantes takes on Inocentes FC, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Julian Barajas of Estudiantes tries to split two Inocentes FC defenders, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Chisholm Trail Classico

Fort Worth Vaqueros vs Denton Diablos

Chris Torres Denton Diablos takes on the Fort Worth Vaqueros, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)

Eoin Wearen of the Diablos, Juan Herrera (13) of the Vaqueros, and Marx Mora (20) of the Vaqueros get instructions from the referee, December 26, 2020. (Christian Oseguera, Denton Diablos)