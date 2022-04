FC Dallas Youth 06 ECNL RL Girls for 2022 Dallas Cup

On to the third FC Dallas U16 side in the Dallas Cup girls brackets.

If you have any info to share about these young ladies you can reach out on Twitter @3rdDegreeNet. Even some jersey numbers would be great.

FCD Youth U16 ECNL RL

Coach: Chris Ring

Bracket C: Solar SC U16 ECNL, Sting SC Dallas Royal ECNL 06, and TBA.

FCDY U16 ECNL RL plays in the ECNL Regional League Texas Conference.

FCDY U16 ECNL RL Dallas Cup Roster

No. Name Pos. Year 1 Brooklyn Freeman G 2006 1 Samantha Boettiger D 2006 2 Hayden Goodman D 2006 3 Alexa Alonzo M 2006 4 Claire Rawls D 2006 6 Rachel Franklin F 2006 7 Emma Sapp M 2006 8 Ava Yocum D 2006 10 Kaitlin Roberts D 2006 11 Lillie Moncrief M 2006 12 Macy Childers F 2006 13 Riley Sims M 2006 14 Danica Anaya M 2006 16 Elizabeth Eddy F 2006 17 Maya Walker F 2006 19 Tomai Triplett D 2006 22 Lane Rogers D 2006

FCDY U16 ECNL RL Dallas Cup Schedule

Date Time Opponent Venue April 9 Noon Sting SC Dallas Royal ECNL 06 Toyota 14 April 10 Noon Solar SC U16 ECNL Toyota 9 April 11 2 pm DKSC 06 ECNL Toyota 12

FCDY 06 ECNL RL