FC Dallas Youth 05 NTX Premier Girls for 2022 Dallas Cup

Continuing with the U17s we have the FCDY NTX Premier 05 team who have scored the glamour Cotton Bowl opening day matchup against Eintracht Frankfurt.

If you have any info to share about these young ladies you can reach out on Twitter @3rdDegreeNet. Even some jersey numbers would be great.

FCD Youth 05 NTX Prmier GIrls

Coaches: James Fondren, Aaron Pratt, and Brian Pratt

Bracket A: Sting SC Dallas Royal ECNL RL 05, Solar SC ECNL U17, Eintracht Frankfurt U17-Juniorinnen

FCDY NTX Premier plays in the FDL and USYS National PRO league (Group B).

FCDY 05 NTX Premier Dallas Cup Roster

No numbers were listed on the Dallas Cup roster I have.

Name Year Sarah Beamer 2005 Makenna Brantley 2005 Hailey Donaldson 2005 Olivia Flory 2005 Grayson Fox 2005 Natalia Garcia 2005 Hattie Gardner 2005 Breanna Guzman 2005 Kelsey Hogan 2005 Jocelyn Loertscher 2005 Summer Lollar 2005 Joslyn Marshall 2005 Megan McGrath 2005 Sophia Sallusti 2005 Isabella Spiller 2005 Alexis Tuite 2005 Jauliana Valceus 2005 Madilyn Vana 2005 Avery Wheeler 2005 Camdyn Wood 2005 Sophia Ziesemer 2005

FCDY 05 NTX Premier Dallas Cup Schedule

Date Time Opponent Venue April 9 2 pm Sting SC Dallas Royal ECNL RL 05 Toyota 13 April 10 12:30 pm Eintracht Frankfurt U17-Juniorinnen Cotton Bowl April 11 10 am Solar SC ECNL U17 Toyota 12

FCDY NTX Premier 05.