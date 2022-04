Antonio Carrera and Dante Sealy called into US U20 camp

US U20 Youth National Team Head Coach Mikey Varas has called up 20 players for a training camp in Carson, CA, from April 22nd to May 1st. FC Dallas Homegrowns Antonio Carrera and Dante Sealy – the later on loan to PSV – have been called into the team.

The U20s will train at Dignity Health Sports Park as preparations for this summer’s Concacaf U-20 Championship. The U20 Championships are also serving as qualifications for the 2023 FIFA U-20 World Cup and the 2024 Summer Olympics.

U20 ROSTER BY POSITION (CLUB; HOMETOWN)

GOALKEEPERS (3): Christopher Brady (Chicago Fire F.C.; Naperville, Ill.), Antonio Carrera (FC Dallas; Frisco, Texas), Xavier Valdez (Houston Dynamo; Bronx, N.Y.)

DEFENDERS (7): Quembol Guadalupe (Orlando City S.C.; Orlando, Fla.), Michael Halliday (Orlando City S.C.; Apopka, Fla.), Jaziel Orozco (Real Salt Lake; El Paso, Texas), Kayden Pierre (Sporting Kansas City; Bloomfield Hills, Mich.), Anthony Sorenson (Philadelphia Union; Ann Arbor, Mich.), Devan Tanton (Fulham F.C.; Orlando, Fla.), Thomas Williams (Orlando City S.C.; Titusville, Fla.)

MIDFIELDERS (6): Esmir Bajraktarevic (New England Revolution; Appleton, Wis.), Javier Casas Jr. (Chicago Fire F.C.; Addison, Ill.), Juan Castilla (Houston Dynamo; Houston, Texas), Tarun Karumanchi (UCLA; San Ramon, Calif.), Daniel Leyva (Seattle Sounders F.C.; Las Vegas, Nev.), Niko Tsakiris (San Jose Earthquakes; Saratoga, Calif.)

FORWARDS (6): Damion Downs (1. FC Koln; Schwenbenried, Germany), Kristian Fletcher (Unattached; Bowie, Md.), Luca Koleosho (RCD Espanyol; Trumbull, Conn.), Nathan Ordaz (Los Angeles F.C.; Encino, Calif.), Dante Sealy (PSV Eindhoven; Frisco, Texas), Tyler Wolff (Atlanta United F.C.; Braselton, Ga.)